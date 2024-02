L’Ajuntament de València s’uneix al minut de silenci en record dels guàrdies civils morts a Barbate.

María José Catalá presideix l’homenatge als guàrdies civils i demana més recursos per combatre el narcotràfic.

L’Ajuntament de València s’ha unit avui al minut de silenci convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per condemnar la tràgica mort en acte de servei de dos guàrdies civils atropellats divendres passat per una narcollanxa al port de Barbate, a Càdis.

La corporació municipal s’ha concentrat a les 12.00 hores a la porta principal de la Casa Consistorial en memòria dels dos guàrdies civils i com a mostra de suport a les seves famílies i de reconeixement als membres dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.

María José Catalá, ha presidit la concentració silenciosa, acompanyada de diverses autoritats. Al final de l’acte, l’alcaldessa ha destacat la importància d’aquesta convocatòria per homenatjar dos companys assassinats i ha instat el govern central a reflexionar sobre els recursos disponibles per a la Guàrdia Civil en la lluita contra el narcotràfic en aquesta zona d’Espanya.