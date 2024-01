La regidora de Patrimoni, Recursos Humans i Tècnics, Julia Climent, va visitar els col·legis públics Montolivet i Carles Salvador a Benimaclet. Per a inspeccionar les obres finançades per l’Ajuntament.

En Montolivet, s’estan reforçant els murs perimetrals per problemes estructurals. Amb una inversió de 41.307,06 euros, mentre que en Carles Salvador, les obres de millora de façanes, per un cost de 45.755,63 euros, inclouen reparacions i pintura.

En Carles Salvador, es repararan façanes, escantillones i es repintaran. També s’estan realitzant millores en el CEIP Vivers. Amb un pressupost de 42.492,94 euros, per a reemplaçar la instal·lació de gas propà per gas natural. Incloent-hi la construcció d’una rampa d’accés als lavabos.

Com a conclusió la regidora ha aprofitat la visita al col·legi de Benimaclet per a fer un seguiment de les obres i per a donar un impuls a les actuacions emmarcades en el Pla Edificant.