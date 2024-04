València gestionarà vivendes de protecció pública

L’Ajuntament gestionarà al final del semestre la construcció de 846 vivendes de protecció pública i lloguer assequible

La Delegació de Vivenda està ultimant la redacció del plec per a la construcció d’habitatges de protecció pública en règim de lloguer. Mitjançant la constitució de drets de superfície

El regidor d’Urbanisme i Vivenda, Juan Giner. Ha explicat este dilluns que quan finalitze el primer semestre de l’any. L’Ajuntament de València estarà gestionant la construcció de 846 vivendes de protecció pública (VPP) i lloguer assequible. “Esta xifra contrasta amb la gestió realitzada des de l’Ajuntament en els últims huit anys. En què tan sols es van construir 14 habitatges”, ha afirmat.

“L’objectiu prioritari del Govern municipal, liderat per l’alcaldessa María José Catalá”, segons ha destacat l’edil d’Urbanisme. “És impulsar el màxim nombre de projectes d’execució de VPP i de lloguer assequible abans que finalitze l’any”. En este sentit, ha destacat que “tindrem en marxa, en diferents fases de tramitació, més de 800 projectes ja en el primer semestre”.

La Delegació de Vivenda, per a avançar en la tramitació dels projectes, segons ha explicat Giner. “Està ultimant la redacció del plec per a la construcció d’habitatges de protecció pública en règim de lloguer, mitjançant la constitució de drets de superfície”.

Empresa municipal AUMSA està impulsant el Pla de Vivenda

Entre els projectes que l’Ajuntament gestionarà, Giner ha informat que “ja s’ha iniciat l’expedient de contractació del projecte per a la construcció de vivendes de lloguer assequible al carrer del Pintor Sabater i ja s’està redactant el projecte d’execució per a la construcció d’habitatges al carrer del Músic Chapí”.

D’altra banda, l’edil ha prosseguit informant que “la societat Pla Cabanyal-Canyamelar ha adjudicat la redacció del projecte bàsic i d’execució per a la construcció de dos edificis d’habitatges destinats al reallotjament dels propietaris dels Blocs Portuaris.

A més, l’empresa municipal AUMSA està impulsant el Pla de Vivenda “que fins a la data s’ha caracteritzat més pels anuncis que per les realitats, com ho demostra el fet que el 56% de les obres anunciades per l’anterior equip de Govern estaven paralitzades o pendents d’una licitació que permeta començar els treballs de construcció” ha conclòs el regidor Juan Giner.