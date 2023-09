Són les 15 noves motos que ha adquirit l’Ajuntament de València per a millorar l’operativitat i la seguretat de la Policia Local.

Han costat 152 mil euros. Es tracta de vehicles d’alta gamma, amb baix cost de manteniment i consum

Les motos tenen capacitat per a circular, tant per l’àmbit urbà com pels terrenys més exigents del terme municipal, com a camins rurals, l’entorn de la Devesa i Albufera o el llit del riu

L’alcaldessa també ha reafirmat el seu compromís en lluitar contra l’ocupació il·legal en el barri d’Orriols, a més de fer front al botellot en la ciutat