Amb una actuació coordinada entre policies, bombers i tècnics municipals, s’han inspeccionat totes les discoteques, sales de ball i cafés-cantants de la ciutat

Durant els treballs s’han iniciat 10 expedients sancionadors, 2 ordres de cessament i 20 ordres de cessament d’elements de l’activitat

Les inspeccions han incidit especialment en les eixides d’emergència de tots els establiments, per a millorar la seguretat dels usuaris

L’Ajuntament de València, a través d’una actuació coordinada entre policies, bombers i tècnics municipals, ha inspeccionat durant 3 mesos totes les discoteques, sales de ball i cafés-cantants de la ciutat, dins del Pla d’inspecció en locals d’espectacles públics i d’oci anunciat per l’alcaldessa a principis del passat mes d’octubre. En este sentit, la Policia Local ha inspeccionat durant este temps 149 locals, sobre els quals ha alçat 610 actes d’inspecció.

Les actuacions s’han centrat en les mesures de seguretat actives, de manera que s’han comprovat diversos aspectes com els recorreguts d’evacuació, que les eixides estigueren lliures d’obstacles que dificultaren la seua utilització, que l’obertura de les portes d’emergència no es vera impedida per forrellats o cadenes, o que no s’utilitzara per a entrada i eixida d’usuaris estant la seua porta exterior permanentment oberta i amb una balisa de control d’accés d’usuaris, entre altres temes. A més, durant les inspeccions també s’han revisat el control de l’aforament o la presència de vigilants de seguretat.

El Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Llicències, Juan Giner, ha explicat que estes actuacions “s’emmarquen dins de les activitats normals que els ajuntaments hem de desenvolupar.

La posada en marxa d’este Pla d’inspeccions en els locals ha servit, d’una banda, per a millorar la coordinació de les Delegacions, policies, bombers i tècnics municipals, però, sobretot, per a donar major seguretat als usuaris. Els ciutadans ens reclamen estes inspeccions perquè vulguen estar tranquils i saber que tots els locals compleixen amb totes les mesures de seguretat que se’ls exigeix”.

2 ordres de cessaments i 10 expedients sancionadors

A conseqüència de les inspeccions, s’han incoat 3 actuacions greus per excés d’aforament, 3 per eixides d’evacuació bloquejades, que al seu torn han iniciat 10 expedients sancionadors per accés a la sala per eixida d’emergència, incompliment en matèria de contaminació acústica, control d’aforament, trencament d’una mesura de cessament, excés en els límits màxims d’emissió, manipulació d’un limitador de so, obstacles en l’eixida d’emergència, incompliment en el servici específic d’admissió i incompliment en les mesures d’evacuació i portes d’eixida d’emergència obertes.

Posteriorment, s’han iniciat les actuacions per a restablir la legalitat. En dos casos concrets, ha derivat amb 2 ordres de cessament, per greus deficiències, que han tingut el seguiment de la Policia Local en el compliment de la mesura, i l’altra amb un trencament del cessament, que ha començat sobre aquest tema un procediment per Assessoria Jurídica, de desobediència a l’autoritat.

Inspeccions en locals en soterranis

D’altra banda, cal ressaltar que, per primera vegada, s’han realitzat inspeccions coordinades entre el servici de llicències d’activitats i el departament de bombers en locals baix rasant, en soterranis. Durant les actuacions s’han revisat les mesures passives de prevenció d’incendis, com poden ser les instal·lacions elèctriques, instal·lacions d’enllumenat d’emergència, activació de sistemes de ventilació, presència de materials inflamables, plans d’evacuació, i sectorització de les activitats respecte als locals limítrofs, entre altres.

Paral·lelament, en les inspeccions s’han emés informes traslladats al Servici de Llicència d’Activitats que han derivat en 20 mesures de suspensió del funcionament de l’ambientació musical o instal·lacions de cuines, el seguiment de compliment de les quals realitza, actualment, la policia.

Finalment, s’han dut a terme 18 inspeccions de decoració amazònica realitzades en els locals amb estos elements decoratius en sostre, parets o sòls, en els quals s’ha iniciat sol·licitud de certificació enfront del foc i mesures preventives.

Durant estos mesos, setmanalment s’han mantingut reunions entre lletrats de l’assessoria jurídica, prefectures de servicis de llicències d’activitats i procediment sancionador, comissari de la policia local, inspector del departament de bombers, i comissaris de la policia autonòmica, per a planificar les intervencions dirigides, especialment, a locals d’espectacles públics amb ambientació musical, sales polivalents, discoteques i restaurants existents a València.



A més, cal destacar que des del primer moment, la delegació de Llicències ha mantingut reunions amb els representants de la Federació d’Oci i Turisme de la Comunitat Valenciana (Fotur) amb la finalitat de mantindre una informació fluida i transparent sobre la planificació del Pla d’Inspeccions.