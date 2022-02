Bernabé: “La finalitat del projecte és la millora efectiva de l’ocupabilitat de les persones desocupades de col·lectius vulnerables”

València i la entitat Labora formen en atenció sociosanitària menors i joves tutelats

La Regidoria de Formació i Ocupació de l‘Ajuntament, ha sol·licitat una subvenció a Labora Servici Valencià d’Ocupació per a formar a deu persones pertanyents a col·lectius vulnerables, prioritàriament persones menors de 18 anys tutelades per la Generalitat o persones majors que hagen estat tutelades fins als 18 anys i així obtinguen el certificat de professionalitat en Atenció sociosanitària a dependents en institucions socials, un programa que té un compromís d’inserció laboral posterior d’un mínim del 10%.



La regidora de Desenvolupament Econòmic, Pilar Bernabé, ha explicat que “la finalitat del projecte és la millora efectiva de l’ocupabilitat de persones de col·lectius vulnerables en situació de desocupació, mitjançant el reforç de la seua qualificació professional” aturats”. En este cas hi haurà 10 places per a persones que estan o han estat tutelades per la Generalitat Valenciana per trobar-se en situació de desemparament. Labora destina subvencions específiques per a accions formatives que, com explica la responsable municipal d’Ocupació, “van dirigides a persones desocupades amb especial recalcament en els col·lectius vulnerables amb major dificultat per a la inserció en el mercat laboral”.

L’Ajuntament sol·licita 34.000 euros a Labora per a un curs de 90 dies que dedica 450 hores a l’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials i deu hores més a la sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere. El gruix de la subvenció es destina al salari dels professors que impartiran les classes, un psicòleg, psicopedagog o treballador/a social i una persona experta en atenció sociosanitària a persones dependents. L’alumnat rebrà la formació adequada per a cuidar a persones amb diversitat funcional física, psíquica o sensorial i per a atendre persones dependents o majors en institucions socials.

Els cursos s’impartiran en el Centre Municipal d’Ocupació i Formació de Lleons, amb data d’inici prevista el 17 d’octubre de 2022, i data de finalització prevista el 22 de març de 2023.

