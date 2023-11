València inicia l’encesa del Nadal al Mercat de Colón

L’alcaldessa de València ha participat en l’acte d’encesa. Ha destacat que enguany s’ha duplicat el pressupost de decoració del recinte amb més de 18.000 euros

Com a novetat, a banda de les 50.000 bombetes que il·luminen el mercat i l’arbre i el Naixement. S‘ha instal·lat un mercadet nadalenc amb cortines de llums i un ‘trencanous’

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha participat esta vesprada en l’encesa de llums de Nadal del Mercat de Colón. Juntament amb la resta de membres de la corporació municipal. Catalá ha destacat que “València inicia ja l’encesa dels seus carrers amb esta primera fita de 50.000 bombetes al Mercat de Colón”.

Tal com ha recordat l’alcaldessa, el pressupost del Mercat de Colón d’enguany s’ha duplicat, amb més de 18.000 euros. Destinats a engalanar l’espai amb llums, un arbre de Nadal, un Pesebre. Com a novetat enguany, un “trencanous” i un mercat nadalenc amb cortines de llums.

“El Mercat de Colón és un dels espais més emblemàtics de la nostra ciutat i en este Nadal havia de resplendir com el lloc on gaudir de l’alegria i la màgia d’estes dates”. Ha assegurat l’alcaldessa. “Per això enguany, hem duplicat els esforços i el Mercat de Colón brillarà. Amb més de 50.000 bombetes per a acollir totes les famílies valencianes. Amb una decoració molt especial, un gran arbre i un espectacular Naixement”, ha conclòs Catalá.