El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha explicat que la renovació de dipòsits permet també anar millorant l’accessibilitat d’estos

La ciutat de València ha dedicat prop de 670.000 euros a la reparació i reposició dels quasi 900 contenidors de residus. Que tenien trencaments o que presentaven algun tipus de deterioració i sobre els que s’ha actuat en l’exercici corresponent a l’any 2022.

Així ho ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo. Qui ha assenyalat que “el cost està inclòs en la certificació mensual i anual de les contractes de recollida de residus. Per la qual cosa no suposa cap cost addicional per a l’Ajuntament”. Campillo ha recordat, a més, la importància que la ciutadania avise a l’Ajuntament en el cas que un contenidor present desperfectes “perquè puga ser reparat immediatament. En els casos en què no siga possible la reparació, que siga substituït per una unitat nova que. A més, és accessible en tots els casos”.



Contenidors substituïts

Durant 2022, s’ha actuat sobre un total de 876 de contenidors de residus urbans, que han sigut reposats per trobar-se trencats o deteriorats en part. Tal com ha assenyalat Campillo, en algunes ocasions, es tractava de contenidors deteriorats per incidents. Que han ocasionat trencaments durant les operacions de buidatge, i en uns altres, a conseqüència de l’ús continuat i del pas del temps. El major nombre de contenidors substituïts correspon als denominats ‘de resta’ de 3.200 litres de capacitat (els contenidors de color gris de major capacitat, que acumulen els residus no específics procedents del fem domèstic ). En total, s’han reposat 280 unitats d’este tipus, l’import del qual ha ascendit a 294.000 euros.

En el cas del menor nombre de reposicions, ha correspost als contenidors de fem orgànic (en els quals es depositen restes de menjar i restes vegetals, és a dir, residus orgànics biodegradables i animal generats en l’àmbit domèstic i comercial) i als contenidors d’envasos fins a 1.000 litres en els dos casos (es tracta dels de menor capacitat en cada modalitat). Únicament ha sigut necessari reposar una unitat dels primers, i cinc dels segons. La despesa d’estes substitucions ha ascendit a 2.000 euros (1.000 euros en cada cas)

La substitució de contenidors grisos (resta) de càrrega lateral (3.200 litres) i d’orgànica (marrons) de 2.200 litres es fa per dipòsits amb pedal i palanca, és a dir, accessibles. En el cas de paper-cartó i envasos, la gran majoria compten amb boques obertes fixes, encara que la regidoria també disposa de 60 dipòsits amb pedal i palanca repartits en punts on hi ha necessitats específiques d’accessibilitat.