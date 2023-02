Previndre l’assetjament i la violència sexual a les discoteques i als locals

Eixe és l’objectiu del protocol contra estes agressions que l’Ajuntament de València vol implantar

Per això, l’Ajuntament ja treballa junt amb representants d’associacions d’hostaleria i discoteques

Per traçar les bases del document, València es fixarà en les accions que arreplega el protocol barceloní. Com ara establir clarament el rol de cada treballador i treballadora de les sales en casos d’assetjament. Adonar-los formació per atendre’ls correctament o identificar els punts més foscos perquè reben més atenció

L’encontre de hui és una primera presa de contacte amb les entitats de l’oci nocturn, en què han participat membres de la Federació d’Oci, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Indústries Afins de la Comunitat Valenciana (FOTUR), la Coordinadora d’Hostaleria dels Barris de València, l’Associació de Discoteques de València, i la regidoria d’Igualtat

Esta mesura s’afig a altres impulsades des de l’Ajuntament, entre les quals hi ha el grup d’atenció i prevenció de la violència de gènere, GAMA, de la Policia Local, el servici de l’EMT que permet que les usuàries de les línies nocturnes puguen sol·licitar una parada, o els punts violeta, que s’instal·len quan hi ha grans aglomeracions ―Falles, la nit de Cap d’Any i Sant Joan― i funcionen com a espais de formació, sensibilització i prevenció adreçats a tota la població, així com d’atenció i ajuda a possibles víctimes d’agressions sexuals.