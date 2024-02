L’alcaldessa de València i l’Associació de Persones amb Mobilitat Reduïda han firmat el Protocol General d’Actuacions del projecte “SPOT4DIS”

El projecte consistix en una APP que oferirà la ubicació de places PMR en l’àmbit europeu, informació multimèdia al voltant de la plaça seleccionada, reporte d’incidències i comandos per veu, millorant l’experiència de l’usuari.

Catalá: “Apostem per la tecnologia i les ferramentes digitals per a millorar l’autonomia i qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda, i per a convertir-nos en un destí inclusiu i accessible.”

L’alcaldessa de València, María José Catalá, i el President de l’Associació de Persones amb Mobilitat Reduïda, Carlo Castellà, han firmat el Protocol General d’Actuacions per al desenvolupament del Projecte SPOT4DIS.

València serà la primera ciutat on es provarà aquest projecte pilot, amb l’objectiu de posteriorment expandir-lo a altres ciutats.

l’Associació de Persones amb Mobilitat Reduïda ha sigut seleccionada com a beneficiària del desafiament Google.org Impact: Tech for Social Good, rebent un finançament d’1,5 milions d’euros i suport tècnic de Google Fellowships.