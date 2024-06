València lidera la investigació contra el càncer amb la Iniciativa Europea d’Imatges Oncològiques

València lidera la investigació mèdica contra el càncer amb la Iniciativa Europea d’Obtenció d’Imatges Oncològiques, situada en La Farinera.

L’alcaldessa, María José Catalá, ha presentat la infraestructura junt amb el director de l’EUCAIM, Luis Martí Bonmatí, i altres representants.

L’objectiu és utilitzar dades i tecnologies digitals, com la intel·ligència artificial, per combatre el càncer, facilitant l’accés a imatges mèdiques per a metges i investigadors.

Catalá ha destacat que aquesta infraestructura és única al món i representa un gran avanç en la investigació contra el càncer. EUCAIM permetrà anticipar-se a molts tipus de càncer i aplicar tractaments precisos des de fases inicials.

Catalá ha subratllat que València també acull el Consorci Europeu d’Infraestructures Digitals Bessons Digitals i Citivers, en col·laboració amb huit països, posicionant la ciutat com un centre neuràlgic d’innovació. Ha conclòs que la lluita contra el càncer és l’última frontera, i EUCAIM representa un missatge d’esperança i futur associat a València.