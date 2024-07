El regidor de Benestar animal, Juan Carlos Caballero, ha destacat que es tracta d’una campanya “que remou consciències i persuadix tant per la seua imatge com pel seu missatge”

La campanya estarà activa en opis, xarxes socials i el canal EMT València fins al 31 d’agost, inclusivament

El mes passat, l’Oficina de Benestar Animal va atendre a prop d’un centenar de gossos i 200 gats trobats a la ciutat

El regidor de Benestar animal, Juan Carlos Caballero, ha destacat que des de l’Ajuntament “volíem alçar la veu i fer una campanya impactant. Que remoguera consciències i persuadira tant per la seua imatge com pel seu missatge”. Durant la presentació de la campanya “Està a les teues mans, no l’abandones”.

L’objectiu d’esta campanya, que estarà activa en opis, xarxes socials i el canal EMTV fins al 31 d’agost, és “sensibilitzar és conscienciar a la població contra l’abandó d’animals amb l’arribada de l’estiu i les vacances”.

Segons ha assenyalat Caballero, en esta edició la imatge gràfica mostra un gos i un gat pintats amb la tècnica de bodypainting, és a dir, pintura corporal, sobre unes mans.

“Esta recreació dels animals a les mans està relacionada directament amb el missatge, clar i potent, que volíem utilitzar per a fer evident que és a les nostres mans el no abandonar-los, protegir-los, cuidar-los, respectar-los i acompanyar-los”.

La imatge gràfica de la campanya es compon d’una segona fotografia on es descobrix que no es tracta d’un animal real sinó que es veu al descobert la mà sobre la qual s’ha pintat.

Hem buscat unes imatges potents sobre fons negre perquè impacten i alhora causen sorpresa en descobrir que en realitat no es tracta d’un animal real sinó una recreació i aconseguim reduir l’abandó”, ha afirmat.

En este sentit, el regidor de Benestar Animal ha explicat que el bodypainting ha sigut realitzat per Carla Quijada, “una talentosa valenciana de 23 anys que ja ha guanyat el campionat d’Espanya d’este art corporal i representarà al nostre país en el campionat internacional que se celebrarà el mes vinent d’octubre a Munic”.

Així mateix, Caballero ha assenyalat que les fotografia han sigut a càrrec de Raúl Belinchón, “fotògraf que habitualment col·labora amb l’Oficina de Benestar Animal i que capta la història que hi ha darrere de cada animal que està en els centres d’acolliment municipals i que busca una segona oportunitat, una segona família i, per això, es publiquen en les xarxes socials @adoptavlc per a fomentar la seua adopció”.

Finalment, el regidor, qui ha indicat que l’Oficina de Benestar Animal va atendre, el mes passat, a prop d’un centenar de gossos i 200 gats trobats a la ciutat, ha realitzat una crida a les famílies “per a remoure consciències i no abandonen i perquè si estan buscant un animal decidisquen adoptar als que estan en els nostres centres i buscant una segona oportunitat”.