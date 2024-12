València lliura els guardons del certamen de Targetes de Nadal 2024 dirigit a centres ocupacionals

Empar Leytón, del Centre de Dia Municipal Font Sant Lluís, ha rebut el primer premi del certamen de Targetes de Nadal 2024 que convoca l’Ajuntament de València, dirigit a centres d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual de la ciutat.

En este concurs, en què han participat 6 centres i 134 artistes, també han sigut guardonats Alejandro Ponce, del Centre Ocupacional Municipal Juan de Garay, i María Teresa Lázaro de l’Isabel de Villena.

Este certamen se celebra des de fa 29 anys per fomentar la reflexió sobre valors com la igualtat, la llibertat, la solidaritat i la diversitat. Catalá ha agraït la participació dels professionals i persones usuàries dels centres ocupacionals, alguns d’ells afectats per la DANA.

Esta mateixa setmana, l’Ajuntament ha participat en una gala solidària que ha recaptat 40.178 euros per al Centre Ocupacional de La Torre.

La XXIX Edició del certamen de Targetes de Nadal 2024 ha comptat amb un pressupost de 750 euros, que s’han repartit en tres premis i set accèssits. El treball més destacat ha rebut 300 euros; el segon, 250 euros i el tercer, 200 euros. Els accèssits han reconegut l’originalitat, el missatge, la presentació, el colorit, la tècnica, el collage i els valors.