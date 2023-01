València mostra la seua gastronomia en Madrid Fusión

València exhibix la qualitat del producte local i el seu model de gastronomia sostenible a Madrid Fusión 2023

Emiliano García: “Venim a Madrid Fusión a mostrar que la nostra aposta per la sostenibilitat, el producte de proximitat i temporada i el potencial dels xefs de València. Ens convertix en un destí referent i atractiu”

L’any que acollirà la gala de lliurament de The World’s 50 Best Restaurants. València acudeix a esta fira gastronòmica amb una proposta basada en els productes de proximitat. Amb les taronges, l’arròs, l’anguila, la mel, els adobats, la carxofa, les cerveses artesanes i el vi com protagonistes.



València destaca a Madrid Fusión estos dies per exhibicions gastronòmiques. Basades en el producte local de proximitat i un model sostenible i responsable, senyals d’identitat de la ciutat com Green Capital Europea 2024. Així, tant en l’espai de la Comunitat Valenciana -L’Exquisit com en el de Saborea Espanya, set xefs i dos bartenders. Realitzaran demostracions de les últimes novetats culinàries per a demostrar per què València s’ha convertit en un referent internacional l’any en què a més acollirà la gala de The World’s 50 Best Restaurants.

La Gala 50 Best Restaurants

El regidor de Turisme i Internacionalització d’Ajuntament de València i president de Visit València, Emiliano García, explica que. “Un any més València es vist de gala per participar en Madrid Fusión, la fira de gastronomia més important d’Espanya.” Assegura que “enguany, la ciutat es convertix en capital mundial de la gastronomia en acollir l’esdeveniment gastronòmic de major rellevància internacional. La Gala 50 Best Restaurants. I venim a Madrid Fusión a mostrar que la nostra aposta per la sostenibilitat, el producte de proximitat i temporada i el potencial dels xefs de València. Ens convertix en un destí referent i atractiu no sols per als turistes sinó també per a abanderar el més importants esdeveniments internacionals.”

Cuina peruana conscient

La primera jornada estarà marcada per la cuina de Robert Richter, d’origen alemany i amb estudis de gastronomia a Berlín. Compta amb una àmplia trajectòria que li ha portat a treballar en diferents espais gastronòmics d’Alemanya, el Perú, Xile i Espanya. És cuiner i propietari del restaurant de cuina peruana conscient “Quina”. Que a partir de productes locals i de proximitat, delecta als seus comensals amb receptes peruanes. ‘Causa acevichada’, és la recepta clàssica que adaptarà amb ingredients ‘zero waste’.Ja que reutilitza la pell i la trencares dels aliments necessaris per crear esta recepta.

Arrossos i aigua de València

En la segona jornada de Madrid Fusión, Denys Cherkasov, bartender i mestre coctelero de La Salita, serà l’encarregat d’obrir boca amb una nova versió de la ‘Aigua de València’. Forma tàndem amb la xef Begoña Rodrigo, amb dos sols Repsol i una estrela Michelín. Esta cuinarà una tapa de carbonara de chirivía i kimchi amb duxelle de bolets, acompanyada d’un còctel inspirat en els mateixos ingredients.

Els arrossos que es presentaran este dia seran a càrrec de Francisco Ortiz, arrosser amb llarga trajectòria i que està al capdavant de Portolito Platja, on elaborarà “L’arròs del Xef”. Creativitat i respecte pels productes de proximitat de la terra valenciana. Ortiz, estarà acompanyat de Carlos Tubis, cap de cuina de Portolito Centre, encarregat de cuinar plats creatius i innovadors de fusión mediterrània amb la cuina italiana i oriental.

La jornada acabarà amb producte de la tira de comptar de la mà de Reme Lluna i Fernando Ferrero, cuiner i propietari del restaurant La Càbila, a Ciutat Vella. Prepararà plats valencians tradicionals com el all i pebre, la titaina amb bonic o la carxofa a la brasa de papada ibèrica.

Cuina d’aprofitament i local

La gastronomia valenciana és una de les raons de l’elecció de València com a Capital Verda Europea 2024. Basada en producte de proximitat i local, es troba en els mercats i restaurants de la ciutat, com Saiti del cuiner Vicente Patiño. En la tercera jornada de Madrid Fusión, presentarà Snacks: L’Albufera, el Mediterrani i l’Horta, una presentació sobre els processos d’adobats i fermentos. Igualment, José María Baldó, cuiner de Brasserie Sorolla, a l’Hotel de Les Arenes, cuinarà una caldereta valenciana de Guirra de llet. Una ovella pròpia de València i les seues zones muntanyenques.

El toc dolç del dia correrà de la mà de Apotheke, Cristian Poblete i Pedro Carrillo, amb una aposta per l’aprofitament i producte de la terra. Amb el còctel Clàssic Old Fashioned i una llesca amb ou de Brioix banyada en llet de xufa amb taronja degradada.

D’esta manera València estarà en el punt de mira de la comunitat gastronòmica nacional i internacional per la seua aposta sostenible, i per continuar acollint esdeveniments importants com la pròxima gala dels World’s 50 Best Restaurants del pròxim mes de juny.