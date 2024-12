València “Nadal en Verd” a l’esplanada del Bioparc amb motiu de la Capitalitat Verda Europea

Nadal en Verd: Una Experiència Lúdica i Educativa per a Conscienciar sobre la Sostenibilitat i la Biodiversitat a València

València acollirà un espai interactiu i educatiu per sensibilitzar al públic sobre la importància de la biodiversitat, la sostenibilitat i els valors mediambientals que defineixen la ciutat.

Aquest espai, organitzat per l’Ajuntament de València dins de la campanya Nadal Solidari i el programa de València Capital Verda Europea 2024, es trobarà a l’esplanada del Bioparc, a l’avinguda de Pío Baroja. L’objectiu és fomentar l’educació ambiental mitjançant experiències lúdiques i interactives dirigides especialment als més joves. Els visitants podran descobrir, de manera dinàmica i propera, com la biodiversitat i la sostenibilitat influixen directament en la qualitat de vida a València, com ha afirmat el portaveu municipal, Juan Carlos Caballero.

Exposicions i Activitats per a Tota la Família

El recorregut inclou una exposició visual i interactiva que mostra els assoliments de la ciutat com a Capital Verda Europea a través de set indicadors clau com la qualitat de l’aire, la gestió de l’aigua i la biodiversitat. Cada panell informatiu s’acompanya d’activitats que permeten als visitants interactuar amb els continguts, especialment activitats per a nens com el Passapalabra Verd i el Rosco Verd, dissenyades per ensenyar de manera divertida sobre la sostenibilitat i el canvi climàtic.

A més, hi haurà tombs creatius amb el Senyor Tonet, jocs interactius fets amb materials reciclats, i el Carrofil, un carrusel per als més petits on viuran una experiència única de la mà de músics i actors.

Tallers Educatius per a Tota la Família

Un dels tallers destacats serà el de construcció d’Hotels per a Insectes, on els nens aprendran sobre la rellevància d’aquests animals en els ecosistemes. Un altre taller important és La nostra Petjada de Carboni, on els participants decoraran plantilles de petjades per entendre la importància de reduir les emissions de carboni i adoptar hàbits sostenibles.

Un Espai Màgic de Nadal i Naturalesa

L’entrada a l’espai estarà marcada per un pòrtic màgic decorat amb elements naturals com pi i grévol, així com una gran estrella de Betlem feta amb materials reciclats, símbol d’un Nadal respectuós amb el medi ambient. Els visitants també podran fer-se fotos amb panells informatius que guiaran a través de les activitats, convidant a capturar i compartir records d’aquesta experiència sostenible.

Aquesta iniciativa posa de manifest el compromís de València amb el medi ambient i la sensibilització ciutadana, creant un espai on la màgia de Nadal es combina amb l’amor per la naturalesa, i on els més joves poden aprendre a ser part activa en la cura del planeta. Aprofita aquestes festes per gaudir d’una experiència educativa i divertida en ple cor de la ciutat, fomentant la sostenibilitat i celebrant els valors de la Capital Verda Europea.