València obri este dilluns el Polideportivo de Nou Moles amb una inversió de 13,8 milions entre Ajuntament i Generalitat

companyada pel president de la Generalitat, Carlos Mazón, l’alcaldessa, María José Catalá, ha visitat la instal·lació que obrirà les portes el pròxim dia 21

L’adequació del centre ha suposat una inversió conjunta de 13,8 milions d’euros: 12,7 milions € de la Generalitat, més 1,1 milions que ha invertit l’Ajuntament per a completar l’equipament esportiu

El centre compta amb una piscina de referència, que disposa de les dimensions reglamentàries per a la pràctica professional de waterpolo, a més de sales de musculació, activitats dirigides, i un pavelló multiesport

El divendres 25 se celebrarà una jornada de portes obertas perquè el vecindario de Nou Moles puga conéixer les dependències i disfrutar de la piscina

La alcaldesa de València, María José Catalá, visita el Polideportivo de Nou Moles.

“Hui és un dia important per a València. El Poliesportiu de Nou Moles obri, per fi, les portes”. L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat este matí les renovades instal·lacions del centre esportiu, que obrirà al públic dilluns que ve, dia 21. Acompanyada pel president de la Generalitat, Carlos Mazón, l’alcaldessa ha subratllat que l’obertura del poliesportiu era “un objectiu fonamental tant per a l’Ajuntament com per a la Generalitat”. “Ens vam marcar com a prioritat treballar perquè arribara este dia com més prompte millor –ha subratllat- i ho hem aconseguit”.

Per la seua banda, el president Carlos Mazón Mazón ha assenyalat que estes instal·lacions són “símbol d’una Comunitat que ha decidit apostar per l’esport com a element de convivència, trobada i salut”, i ha posat en valor la coordinació entre l’administració autonòmica i la local per a desbloquejar infraestructures claus per a la ciutat de València, com el poliesportiu o el Centre de Salut de Malilla.

La visita ha comptat també amb la participació del president de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana i en el seu moment nadador olímpico, Marcos Rivera Miranda, i de la presidenta de l’Associació de Veïns de Nou Moles, Casilda Osa.

El poliesportiu obrirà al públic dilluns que ve, dia 21, i el divendres, dia 25, tindrà lloc una jornada de portes obertes perquè els veïns de Nou Moles puguen gaudir de manera gratuïta durant dos hores de la piscina, i visitar les dependències. Tal com ha subratllat l’alcaldessa, el veïnat de Nou Moles serà el protagonista de la posada en servici d’un poliesportiu de referència a la ciutat, en el qual es podrà practicar una gamma completa d’activitats esportives per a totes les edats, i que compta amb l’única piscina de la ciutat que disposa de les dimensions reglamentàries per a la pràctica professional de waterpolo.

Una obra que va començar en 2011

“El poliesportiu de Nou Moles era una instal·lació esportiva necessària i molt esperada”, ha explicat l’alcaldessa, qui destacat que la posada en marxa ha sigut possible “després de desbloquejar una obra que va començar en 2011”. Tal com ha recordat la primera edila, la instal·lació va ser recepcionada per l’Ajuntament i adscrita a la Fundació Esportiva Municipal el passat 26 de juliol, 13 anys después del començament de les obres.

La obra ha suposat una inversió conjunta de 13,8 milions d’euros: 12,7 milions d’euros que ha aportat la Generalitat. I altres 1,1 milions per part dl’Ajuntament per a completar l’equipament esportiu, graderies, decoració, senyalística, retolació i altres intervencions necessàries per a la posada en marxa.

Les instal·lacions permetran practicar nombroses disciplines esportives, com a natació (clases per a adults, bebés, tercera edat, rehabilitació i natació terapèutica); bany lliure i musculació (de dilluns a diumenge); o activitats dirigides (pilates, spining, ioga, aiguagim, manteniment físic, hit express, taitxí, aikido i condicionament físic). S’establiran bonos mensuals (amb tarifes generals per a joves, majors, famílies i preus especials per a persones majors i persones amb discapacitat). I también es contemplen bons per a entrades puntuals i classes de natació infantil.

L’edifici consta d’un soterrani, planta baixa i primera planta. El soterrani alberga les dos piscines: una de waterpolo i una altra piscina de xapoteig; així com els vestuaris, sales de màquines i magatzems. En la planta baja, a la qual s’accedix directament des de la via pública estan les sales d’activitats dirigides i els vestuaris; i disposa també de zona de cafeteria. Finalment, la primera planta acull el pabelló multiesport amb un aforament aproximat de 1.300 persones (amb possibilitat d’ampliar a 1.600), a més dels lavabos de públic, vestuaris i les zones d’emmagatzematge.

La visita a les instal·lacions ha inclòs la presència dels jugadors del Club Conqueridor que han estrenat el centre amb un entrenament de voleibol, I també amb un grup d’escolars del Col·legi Puresa de María, que han assistit a una classe d’educació física, i amb un grup de nadadors federats, que han entrenant en la piscina.