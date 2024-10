València oferirà dos espectacles pirotècnics per a celebrar el Dia de la Comunitat, la Nit de Llum del dia 8 i la mascletà del 9 d’Octubre

La Nit de Llum tindrà lloc en el pont de Montolivet el dimarts 8 a les 23.59 hores, i el dia 9, en acabar la processó cívica, es dispararà la tradicional mascletà a la plaça de l’Ajuntament

Hermanos Caballer, d’Almenara, i Pirotècnia Turís, respectivament, seran les encarregades de realitzar les disparades

El regidor Santiago Ballester ha recordat “el compromís del govern municipal de dotar d’espectacles pirotècnics a tota festivitat de la ciutat de València”

Amb motiu de la celebració del pròxim 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, la ciutat es vist de festa amb un ampli programa commemoratiu, que tindrà també un espai dedicat a una de les tradicions més arrelades, la pirotècnia. València celebrarà el 9 d’Octubre amb dos espectacles pirotècnics per al gaudi de tota la ciutadania i les persones visitants.

El primer d’ells tindrà lloc la vespra de la festa, el dimarts 8 d’octubre, a les 23.59 hores. Serà la disparada nocturna titulada “Nit de llum”, que protagonitzarà la pirotècnia Hermanos Caballer, com a recepció del dia gran dels valencians i valencianes. El castell es llançarà des del pont de Montolivet.

L’endemà, Pirotècnia Turís presentarà el disseny que ha realitzat en exclusiva per a la plaça de l’Ajuntament en el 9 d’Octubre, que efectuarà en concloure la tradicional processó cívica, amb el retorn de la Reial Senyera a l’edifici consistorial.

Tal com ha recordat el regidor de Falles, Santiago Ballester, “el govern municipal va assumir en el seu moment el compromís de dotar d’espectacles pirotècnics a tota festivitat de la ciutat de València”. “I en funció d’este compromís, s’han vingut programant diverses propostes que han posat en valor la importància de la pirotècnia en la nostra cultura i tradició”.

“Nit de llum”

La firma Hermanos Caballer Pirotécnicos, d’Almenara, torna a disparar a la ciutat de València amb l’espectacle de benvinguda al 9 d’Octubre, un encàrrec de caràcter ben especial que constituïx una gran responsabilitat, tal com han manifestat. Per a això, han plantejat un castell amb molt de ritme de 15 minuts de duració, durant el qual el públic assistent podrà gaudir d’una posada en escena integrada per 2.400 ordes de disparada repartides en 14 punts, 5 des de plataformes i 9 a peu de carrer. Amb esta disposició s’aconseguirà una gran varietat d’efectes que, juntament amb la reconeguda tècnica de la firma, oferirà sorprenents efectes.

Esta empresa duu disparant en el cicle de Falles des de 2004, encara que la setmana passada fallera es va prendre un respir. En esta ocasió, tornen a València amb la il·lusió de sorprendre, com ja van fer en l’última disparada ací, la mascletá del 13 de març de 2023. El seu bon fer els ha consolidat com una referència internacional, ja que recentment han participat en el prestigiós Concurs de Cannes, i han arribat a tota la geografia espanyola.

La mascletà del dia 9

Quant a la tradicional mascletá del 9 d’Octubre en la plaça de l’Ajuntament, en esta ocasió serà la Pirotècnia Turís l’encarregada de fer gaudir al públic assistent, en finalitzar la processó cívica, com és habitual. Per a celebrar el Dia de la Comunitat Valenciana s’ha preparat una mascletà distinta a allò que és habitual en l’empresa de Turís, amb un inici digital innovador i dos bombardejos finals potents, una conclusió que sí que és característica i marca de la casa.

Des dels anys 90, Pirotècnia Turís és un nom fix en el cicle de falles. Es tracta d’una empresa consolidada en el sector, recentment ha resultat guanyadora del concurs de mascletás d’Elx, i responsable del principal castell de focs artificials de Castella-la Manxa (disparat a Toledo).