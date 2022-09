En total, es van realitzar 1.119 atencions

L’Ajuntament de València, de forma directa o mitjançant els convenis que manté amb diverses administracions, ONG, associacions i entitats, va atendre l’any passat 287 víctimes de l’explotació sexual i el tràfic de persones en 1.119 intervencions distintes. La gran majoria de les persones ateses eren dones. Les atencions, practicades al carrer o a la seu de les entitats adherides als convenis amb l’Ajuntament, van consistir especialment en servicis sanitaris i en la busca d’itineraris d’inserció sociolaboral. La regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, ha participat en la jornada organitzada per l’Ajuntament al Centre Cultural la Petxina coincidint amb el Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, que es celebra el 23 de setembre.

Beamud ha indicat que “la gran majoria de les dones en contextos de prostitució són dones migrants”, la qual cosa suposa “una discriminació afegida”. L’edil ha destacat el treball de les institucions, organitzacions i entitats que treballen en esta àrea “des d’una mirada interseccional” per tal d’oferir “itineraris alternatius perquè estes dones puguen tindre projectes de vida autònoma”.

Així, gràcies al conveni signat per l’Ajuntament amb l’ONG Metges del Món, el programa d’atenció sanitària a persones que exerceixen la prostitució va prestar en 2021 atenció sanitària a 135 persones, de les quals 102 eren dones, 8 eren homes i 25 eren persones transsexuals.

Igualment, el conveni signat entre l’Ajuntament de València, la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i Càritas Diocesana, va permetre oferir ajuda per a la inserció sociolaboral de 152 dones víctimes d’explotació sexual. La majoria de les consultes es van realitzar a alguna de les seus de les entitats però també es feren atencions al carrer.

La regidora d’Igualtat, que hui ha participat en la jornada organitzada per l’Ajuntament amb motiu del Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Dones i Xiquetes, ha recordat en la seua intervenció que “València disposa d’un protocol d’intervenció amb víctimes de tràfic per a l’explotació sexual a la ciutat de València, que es va aprovar per la Junta de Govern Local el 22 de setembre de l’any 2017. És un protocol subscrit per 16 organitzacions i administracions, així com tots els grups municipals del consistori on s’empara i s’estableixen mesures en defensa de les dones i xiquetes”.

La regidora també ha presentat la campanya d’enguany amb motiu del dia internacional, que vol “sensibilitzar i convéncer a la població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones, i que estes viuen, en la seua immensa majoria, una situació de maltractament continuat, de deficients condicions de vida, aïllament, manipulació, estigma i pèrdua de la salut”.

Beamud ha recordat que “l’Ajuntament de València es va adherir en 2019 a la xarxa de ciutats lliures de prostitució i tràfic de persones i va afermar el seu posicionament amb l’abolició i, a més, es va comprometre a l’impuls i col·laboració en campanyes de sensibilització contra esta forma de violència contra les dones”.