Totes les dades es poden consultar en la web municipal

L’Ajuntament oferix informació actualitzada diàriament sobre els nivells de risc per a la salut per efecte de la calor

La web de l’Ajuntament de València oferix cada dia informació actualitzada sobre els nivells de risc per a la salut per efecte de la calor. Davant l’increment de les temperatures anunciat per als pròxims dies. I el previsible augment de la sensació tèrmica derivada de les condicions climatològiques d’esta època de l’any. Des dels servicis municipals es recorda a la ciutadania la importància d’incorporar hàbits de prevenció per tal de pal·liar els efectes adversos de les onades de calor que es produïsquen a la ciutat.

El Protocol de comunicació i coordinació en cas d’onada de calor del municipi de València corresponent a la temporada 2023. Establix les accions informatives i preventives davant els processos d’altes temperatures que es preveuen per als mesos d’estiu. Entre les accions més destacades, la web municipal oferix cada dia informació actualitzada sobre els nivells de risc per a la salut per efecte de la calor.

Este document estableix les actuacions que s’han de posar en marxa en funció del nivell d’alerta que es preveja per a cada moment, i que s’indique en la web.

És la Direcció General de Salut Pública i Addiccions de la Conselleria la instància responsable d’activar l’alerta en salut pública en funció del nivell de risc. Es considera de risc climatològic quan les prediccions són dos dies consecutius amb nivell taronja i/o roig (taronja-roig: nivells d’actuació 2, risc alt; roig-taronja: nivells d’actuació 2, risc alt; i roig- roig: nivells d’actuació 3, risc extrem). També s’activaran estos nivells d’actuació sanitària encara que no s’arribe a les temperatures establides en els diferents nivells, quan es considere que s’està produint un increment significatiu de la mortalitat o demanda assistencial relacionada.

Avisos per nits tropicals

Per a la temporada estival 2023 s’ha introduït un sistema d’avisos davant la previsió que es produïsquen les conegudes com a ‘nits tropicals’. Quan s’esperen nits equatorials, tòrrides i/o la predicció siga de tres nits tropicals consecutives. Els servicis municipals corresponents intensificaran les actuacions d’informació sobre les recomanacions sanitàries, especialment per a les persones i grups més vulnerables.

Des de la Regidoria de Sanitat i Consum a través de l’app de l’Ajuntament VLC (avisos temàtics, editar alertes, salut), s’informarà de les nits equatorials i/o tòrrides. Així com quan la predicció siga de tres nits tropicals consecutives. Diàriament es mostra en cada municipi, mitjançant llegendes de colors, la previsió de les temperatures nocturnes: normal quan la temperatura és menor o igual a 20 °C; tropical, quan és major de 20 °C; equatorial, més de 25 °C; i tòrrida si sobrepassa els 28 °C.

Nivells de risc i activació d’alerta en salut pública

La web de l’Ajuntament remet als mapes de temperatures i risc elaborats des de la Conselleria. Que s’actualitzen diàriament i que proporcionen informació per a tres dies consecutius en funció de les temperatures llindars. Estos mapes, d’àmbit autonòmic, presenten una coloració dels municipis en funció dels seus respectius nivells de risc.

S’establixen quatre nivells de risc: 0 normal, 1 moderat, 2 alt, i 3 extrem; que porten associats quatre colors (0=verd; 1=groc; 2=taronja; 3=roig). L’activació de l’alerta sanitària per onada de calor en Salut Pública per part de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions (Butlletí Roig). Es realitza en funció del nivell de risc.

En funció d’estos quatre paràmetres, el Protocol municipal definix una sèrie d’accions, que van des de donar informació a la població general sobre els riscos per a la salut. En el cas del nivell més baix; a realitzar tallers de prevenció a les escoles esportives d’estiu. En el nivell de risc moderat; o impulsar mesures per a minimitzar el risc en les activitats d’oci i pública concurrència i evitar les hores de més calor en la realització d’activitats que suposen un esforç físic més intens, en el cas d’alerta màxima, entre moltes altres iniciatives.

En tots els casos, es preveuen accions concretes i individualitzades, dirigides als col·lectius més vulnerables. Com el protocol específic per al Servei de Teleassistència, d’informació i seguiment especialitzat davant situacions meteorològiques. Que incidix, per exemple, en les habituals telefonades de seguiment que es realitzen a les persones usuàries; o la labor del Servici d’Atenció a Urgències Socials i col·laboració en Emergències (SAUS). En col·laboració amb l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil, en relació amb l’augment de les temperatures i l’exposició a les radiacions solars.

Calor – Riscos per a la salut – València (valencia.es)

http://www.san.gva.es/ola-de-calor

http://comunitatvalenciana.meteoclim.eu/