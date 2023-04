Sandra Gómez: “Els tallers pretenen que els nostres majors puguen compartir moments divertits amb els seus nets amb jocs tradicionals”

La regidoria d’Envelliment Actiu ha posat en marxa una sèrie de tallers intergeneracionals. Estes pasqües en els centres d’activitats per a persones majors des de hui fins al pròxim 14 d’abril. El seu objectiu principal, a més de promoure les activitats a l’aire lliure, és el foment de les relacions entre avis i nets.

Els tallers, tal com ha explicat la vicealcaldessa i regidora d’Envelliment Actiu, Sandra Gómez. Pretenen estrènyer encara més la relació de les persones majors amb els seus nets “mitjançant els jocs que van protagonitzar la seua infantesa. En els quals el carrer era el lloc on passava tot i on podien jugar i socialitzar fins i tot encara que comptaren amb pocs materials. Per això, hem plantejat tallers amb jocs tradicionals com les cançons de Pasqua. El rotlle de la creïlla, el mocador o la gallineta cega perquè totes dos generacions puguen compartir moments divertits”, ha afirmat Sandra Gómez.

Els tallers inclouen des d’una gimcana amb diverses proves per a localitzar al conill de pasqua perdut fins a tallers més tradicionals com la decoració d’ous de pasqua. L’elaboració de les tradicionals postals pasqüeres o diferents manualitats. En les quals les persones majors podran compartir amb els seus nets un moment de creativitat amb diferents materials per a realitzar adorns.

Les activitats han començat hui dimarts i es prolongaran fins divendres que ve 14 d’abril. En els centres municipals d’activitats per a les persones majors de Borbotó, Nou Benicalap, Benicalap, Marxalenes, Malva-rosa, Trafalgar, Natzaret, Beniferri, Castellar, Patraix, Sant Marcelí, Sant Isidre, Montolivet, Malilla i Font de Sant Lluís.