L’Ajuntament de València planta més de 600 arbres en poc més de dos mesos, que arriben a 20 barris de la ciutat

Sergi Campillo: “Esta actuació demostra el compromís de l’equip de Joan Ribó amb la renaturalització de la ciutat”

Des de l’inici de la campanya de plantació en setembre de 2022, fins al 31 de desembre del mateix any s’han plantat més de 600 arbres. Per part de l’OAM de Parcs i Jardins i del Servici de Jardineria Sostenible. Més de 20 barris de la ciutat, a més del Jardí del Túria, s’han vist beneficiats per estes actuacions d’infraestructura verda. Una actuació que entre altres avantatges suposarà la millora de l’adaptació de la ciutat de València al canvi climàtic.