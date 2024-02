L’Ajuntament de València posa a disposició dels afectats per l’incendi de Campanar 131 habitatges de nova construcció a Safranar.

Després de reallotjar vora 40 persones en un hotel de la ciutat, el consistori ha anunciat l’equipament d’estes noves vivendes gràcies a la la col·laboració de diverses empreses.

L’alcaldessa ha destacat el comportament exemplar del veïnat del barri de Campanar i de tota València, que s’ha bolcat solidàriament per oferir els afectats menjar, roba, mantes, i fins i tot habitacions.

Així mateix, l’Ajuntament de València ha establit en l’edifici de Tabacalera un punt d’atenció a les persones afectades per l’incendi, que s’ocuparà de gestionar els primers tràmits d’urgència i oferirà atenció psicosocial. A més, s’ha activat un segon punt d’atenció a les famílies de les persones que continuen desaparegudes. La pròxima setmana, a més, s’habilitarà un punt de renovació de documentació.

Per la seua banda, el Col·legi d’Advocats de València, a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, oferix un servei d’assessorament jurídic als afectats per l’incendi, per orientar-los en els primers tràmits bàsics després del tràgic sinistre.