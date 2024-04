La iniciativa, liderada per Anna Gómez, perseguix fomentar la participació en l’esport i crear referents des d’edats primerenques

L‘Ajuntament de València enceta els tallers d’esport femení, ‘3xlaigualdad’, liderats per la excapitana del Valencia Basket, Anna Gómez, que estaran en marxa fins a finals de maig en sis col·legis de la ciutat.

Que estaran en marxa fins a finals de maig en sis col·legis de la ciutat. "És fonamental educar a les més joves en la importància de tindre referents femenins. Ajudant a redescobrir l'esport femení des de les aules", ha explicat la regidora d'Esports, Educació i Igualtat, Rocío Gil.

Este cicle de tallers és una de les accions anunciades, el passat 8 de març. Des de la Regidoria d’Igualtat en el marc de la campanya municipal pel Dia de la Dona #MujeresEnMovimiento. “És la primera vegada en la història de l’Ajuntament en què Esports i Igualtat recauen en la mateixa persona i això, en política, sempre té algun significat”, ha admés l’edil.

Les sessions, dirigides a l’alumnat de 5é i 6é de Primària, s’implementaran en els tres col·legis públics municipals i altres tres centres de la ciutat. “El lideratge d’Anna Gómez en esta iniciativa, sens dubte, enriquirà l’experiència de tots els xiquets que participaran”, ha assegurat Rocío Gil.

Durant el curs s’abordaran diferents continguts de manera interactiva i dinàmica. En primer lloc se celebrarà una sessió formativa sobre l’esport igualitari, seguida d’una segona sessió sobre referents i, finalment, un concurs de rap.

En este sentit, la regidora ha recordat el compromís de l’Ajuntament en la promoció de la igualtat. “El projecte ‘3xlaigualdad’ és una oportunitat per a apostar per potenciar bons valors entre els més xicotets des de disciplines com l’esport”, ha detallat Gil.