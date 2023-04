València posa en marxa la iniciativa Pissiganya, un projecte per fomentar el joc i la conversa en valencià

Les activitats tindran lloc al Centre del Carme dos vesprades cada mes

El Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de València posa en marxa la iniciativa Pissiganya. Un projecte per fomentar el joc i la conversa en valencià en les famílies amb menuts i menudes de 0 a 5 anys. Així, una tècnica en educació infantil plantejarà cada jornada una activitat de dinamització per fomentar la conversa. El joc o la interacció en la nostra llengua entre les famílies participants.



La primera jornada de Pissiganya se celebrarà hui dijous, 20 d’abril, i la següent serà dimecres, 26 d’abril. Totes dos tindran lloc al Centre de Cultura Contemporània del Carme. Hi haurà dos jornades cada mes i les activitats del mes de maig encara no tenen data. L’horari de l’activitats serà de 17:30 hores a 19 hores de la vesprada.

El projecte Pissiganya ofereix un temps i un espai per a engrescar-se en família. Per posar en valor, promoure i facilitar la transmissió lingüística i la presència social del valencià en la primera infància. Poden inscriure’s famílies amb un màxim de tres infants. L’activitat és gratuïta i les inscripcions s’accepten per ordre d’arribada fins a completar l’aforament de cada sessió.

La iniciativa s’emmarca en el projecte “Creixent al caliu” del Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de València, que ja disposa de recursos per a menuts i menudes, com jocs, cançons i contes infantils, que podeu consultar en el web www.creixentalcaliu.com.

Per poder inscriure-vos en les pròximes jornades del projecte Pissiganya, empleneu el formulari que hi ha a l’adreça https://t.co/zeRGXrkNOB.