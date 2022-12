GoKoan ha rebut el premi especial a la millor startup, Therminer el de millor startup seedy i María Luque, CEO i cofundadora d’Uelz, ha sigut reconeguda com a millor emprenedora de l’any

Espai Rambleta ha acollit una de les grans cites de l’ecosistema emprenedor valencià: els ‘VLC Startup Awards’, un esdeveniment organitzat per l’Ajuntament de València, a través de València Activa, en col·laboració amb Startup València. D’esta manera l’administració local posa en valor el talent local per donar visibilitat i impulsar el potent ecosistema emprenedor de la nostra ciutat.

Durant la clausura de l’acte, la vicealcaldessa i regidora de Urbanisme, Sandra Gómez, ha destacat que “amb estos guardons tan especials reconeixem el talent innovador local, que és clau en el nou model econòmic que estem consolidant amb la plataforma VLC Tech City, un model que té com a bases la tecnologia, el coneixement i la sostenibilitat que ens permeta convertir-nos en hub de referència al Mediterrani”.

Per la seu banda, el regidor de Desenvolupament Econòmic, Borja Sanjuan, ha explicat que “estos premis tenen com a objectiu visibilitzar les grans idees que naixen i creixen a la nostra ciutat per a connectar el talent i la innovació amb la ciutadania. Hem de continuar creant espais com este perquè els valencians i valencianes coneguen les grans idees valencianes que estan sorprenent al món sencer”.

La quantia dels premis és de 55.000 euros. El guardó especial a la millor startup, reconegut amb un premi de 12.000 euros, per a invertir en l’empresa, ha recaigut en GoKoan, app d’estudi que genera itineraris d’aprenentatge personalitzats per a cada estudiant.

En esta edició, el guardó a la millor emprenedora, reconegut amb 5.000 euros, ha recaigut en María Luque, CEO i cofundadora d’Uelz, plataforma no code de gestió i automatització de cobraments que unifica diversos mètodes de pagament en una única plataforma estalviant així costos tècnics i d’infraestructura a l’hora d’implementar pagaments en línia. L’altre guardó de la categoria especial, també premiat amb 5.000 euros, és el de millor startup en fase seed, que ha sigut per a Therminer, solució circular, social i sostenible de blockchain i cloud computing que, mitjançant tecnologia de refrigeració líquida, recupera el 92% de l’energia consumida.

Les startups premiades en les diferents categories sectorials, que en esta edició han rebut 3.000 euros, han sigut:

Sectorials

• Millor Startup Advertising / Màrqueting / Mitjana / Content: Neurocatching

• Millor Startup Cleantech / Energy / Sustainability / Impact: Energy Blind

• Millor Startup Fashion / Textile / Design: Vardier

• Millor Startup Fintech / Insurtech / Legaltech: BitStartups

• Millor Startup Foodtech / Agrotech: Flydronair

• Millor Startup Gaming / Entertainment / eSports: PlayJoy Games

• Millor Startup Health / Wellbeing / Medtech /Sportstech: Stadioplus

• Millor Startup Industry 4.0 / Logistic / Mobility: Ziknes

• Millor Startup Programari: Exponentia Team

• Millor Startup Traveltech / Tourism: Live4Life

• Millor Startup Triple Impact: IMSdrones

“Tenim un ecosistema emprenedor unit, potent, talentós, que és un clar referent a nivell nacional. Espais com este són una finestra i exemple del que esta ciutat i este sector poden aconseguir”, ha afirmat Sanjuan.

Per part seua, Juan Luis Hortelano, CEO de Startup València, qui ha intervingut en l’obertura de l’esdeveniment, ha assenyalat que “en la setena edició d’estos premis, el nivell de les startups presentades i les persones que estem reunides en esta gala són un reflex del posicionament i el potencial de l’ecosistema innovador i tecnològic valencià. Un ecosistema que està despuntant a Europa i que, a més, compta amb el punt fort que tots els seus agents remem units en la mateixa direcció.”

“Els VLC Startup Awards són un exemple de suport de l’administració al talent local, atraure’l, però, sobretot, retindre’l, és fonamental per aconseguir este repte col·lectiu i compartit que ha de convertir la ciutat en un hub tecnològic i d’innovació de referència al Mediterrani”, ha defensat el regidor Borja Sanjuan.