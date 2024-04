La prova tindrà lloc el pròxim diumenge 21 d’abril i consta de 1.900 metres de natació a La Marina, 90 km de ciclisme i 21,1 km a peu per l’antic llit del riu Túria

Les prohibicions d’estacionament es perllongaran fins a les 22.00 hores del mateix diumenge 21 d’abril

Ironman 70.3_Prueba Ciclista (Salida)

Este pròxim diumenge 21 d’abril, València acull la prova de triatló de mitja distància Ironman 70.3 València. Esta celebració esportiva té caràcter internacional i és organitzada per Ironman Spain SLU amb el suport de l’Ajuntament de València i de la Fundació Esportiva Municipal.

L’esdeveniment consta de tres proves esportives. En primer lloc, 1.900 metres de natació a la dàrsena interior de la Marina de València entre les 7.30 i les 9.30 hores.

En segon lloc, 90 km de ciclisme amb eixida entre les 8.10 i les 10 hores des de La Marina Nord i el recorregut de la qual circularà pels termes municipals de València, Alboraia, Meliana, Foios, Albalat dels Sorells, Albuixech, Massalfassar, Massamagrell, Museros, Nàquera, Serra, Bétera, San Antonio de Benagéber i Paterna.

El recorregut ciclista tornarà a València entre les 9.50 i les 14 hores per la CV30 i recorrerà l’avinguda del Mestre Rodrigo i tot el bulevard sud. Per últim, la prova finalitza amb un itinerari a peu de 21,1 km que tindrà lloc íntegrament per l’antic llit del riu Túria, de 10.25 a 17.20 hores, amb meta a la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Per al correcte desenvolupament de la prova ciclista es produiran talls al trànsit des de les 7.15 i fins a les 10.30 hores a la zona de la Malva-rosa i la Marina Nord. De 9.00 a 14.30 hores també es veurà afectada la circulació per l’itinerari d’entrada de la prova a la ciutat a l’avinguda del Mestre Rodrigo i el bulevard sud.

Poden consultar les línies afectades de l’EMT València en la secció “Última Hora” del web de l’EMT, en l’App i en xarxes socials.

Restriccions a l’estacionament

Queda prohibit estacionar al passeig de l’Albereda, entre la rotonda de confluència del passeig de l’Albereda amb el carrer de Menorca i fins al carrer d’Eivissa, en els dos laterals més propers a l’antic llit del riu Túria, i a la mateixa rotonda entre el pont de l’Assut de l’Or i el passeig de l’Albereda fins a les 22.00 hores de diumenge 21.

També estarà prohibit estacionar a ambdos bandes de La Marina de València, entre la plaça de les Hores i l’edifici EDEM, des de dissabte 20 a les 8.00 hores i fins a les 15.00 hores de diumenge; i a ambdos bandes del carrer de José Ballester Gozalvo, des de la rotonda de la Mediterrània i fins al carrer Séquia de la Cadena, des de les 14.00 hores del dissabte i fins a les 15.00 hores de diumenge.

Al carrer d’Eugènia Viñes des del passeig de Neptú i fins a la rotonda de la Mediterrània, en l’avinguda del Mestre Rodrigo entre el carrer del Camp de Túria i el carrer de la Safor, i en el carrer d’Antonio Ferrandis en direcció el Saler, des de l’eixida del pas inferior, estarà prohibit estacionar des de les 22.00 hores de dissabte i fins a les 15.00 hores de diumenge.