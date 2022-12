L’antiga Farinera funcionarà a partir de 2023 com un centre dedicat a l’ocupació, l’emprenedoria i la innovació. Així ho ha manifestat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, després de la visita que ha realitzat a La Farinera junt amb els regidors d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana; el regidor d’Emprenedoria i Innovació Econòmica, Borja Sanjuán, i el regidor d’Esports, Javier Mateo, amb motiu de la finalització de les obres de consolidació i habilitació de l’edifici. Les noves instal·lacions, que han suposat una inversió total de 8,3 milions d’euros, allotjaran la seu de l’oficina d’inversions Invest in València i un viver d’empreses d’alta rotació.

La vicealcaldessa ha assenyalat que la previsió és que en 2023 la nova instal·lació puga obrir les portes “per a acollir els primers jòvens emprenedors”, i ha posat en valor la recuperació del patrimoni industrial que representa esta actuació.

Per la seua part, el regidor d’Emprenedoria i Innovació ha explicat que el nou edifici ajudarà Invest in València a la captació d’inversions per a la ciutat, perquè els inversors “vindran ací i esta serà la primera imatge que s’emporten del que hem fet”.

La Farinera allotjarà a partir d’ara dos servicis municipals, València Activa i el Servici d’Innovació i Gestió del Coneixement. El cos central de l’edifici de la Farinera es dedicarà a espais d’innovació, com ara sales de reunions, despatxos i espais col·laboratius.