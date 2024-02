L’alcaldessa de València, María José Catalá, i la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, han presentat el nou pla d’expansió de la xarxa de Metrovalencia 2023-2030 per a la ciutat

María José Catalá reitera que “la solució no és simplement prohibir i limitar el vehicle privat, sinó millorar el transport públic i reforçar l’alternativa al vehicle privat per a reduir el seu ús a la ciutat”

Per a les pròximes falles, està previst obrir al públic la zona afectada per les obres al carrer d’Alacant per a facilitar l’accés de veïns i visitants

Les prioritats inclouen completar la línia 10 cap al nord. I també desenvolupar la línia 11 fins a la zona marítima i planificar la futura línia 12 fins al nou hospital La Fe i el barri de Malilla.

Es construiran tres grans intercanviadors a Entroncament, València-Sud i Sant Isidre. Catalá ha destacat la importància d’ampliar la línia 10 cap a Entroncament per a servir a 200.000 veïns de diversos barris. La inversió prevista supera els 22 milions d’euros i s’espera que les obres concloguen en 2025.