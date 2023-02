Valencia presenta la programació dels Concerts de Vivers 2023

L’Ajuntament presenta la programació dels Concerts de Vivers 2023 amb estils per a tots els públics

Hi haurà 16 vetlades musicals amb 26 intèrprets ja confirmats

L’Ajuntament de València ha presentat este dijous la programació de la pròxima edició dels Concerts de Vivers. Les actuacions es desenvoluparan entre el dissabte 1 i el diumenge 23 de juliol en el marc de la tradicional Gran Fira de València.

Enguany, el cicle comptarà amb 16 vetlades musicals amb la presència de 26 artistes ja confirmats. El cartell compta amb internacionals (Tini, The Waterboys, LP, Jacob Collier i Alborosie). També visitaran la capital del Túria artistes estatals (Lola Índigo, Rozalén, Mónica Naranjo, La La Love You, Los Secretos, M Clan, Sofía Ellar i Miguel Poveda, entre altres); I pel que fa a la presència valenciana destaca La Fúmiga, Pep Gimeno “Botifarra”, Auxili i Colomet. Les entrades es posaran a la venda el divendres 10 de febrer, a les 14:00 hores, a través de la web de Concerts de Vivers (www.concertsdevivers.com).



Concerts de Vivers aposten per la varietat estilística

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha destacat que, “com en anys anteriors, els Concerts de Vivers aposten per la varietat estilística, amb opcions que passen pel pop, el rock, el jazz, el folklore, el reggae i les noves tendències de la música urbana”. “D’esta manera, es pretén que la major part de la ciutadania puga gaudir de la programació”, ha explicat en destacar que, “l’escenari del festival permetrà veure per primera vegada a València a diversos artistes internacionals al mateix temps que potenciarà el talent local i en valencià”.

“Així mateix, s’ha de tenir en compte l’alta presència de dones, amb 11 vocalistes o bandes amb components femenines. De fet, els Concerts de Vivers tindran una programació amb una mitjana de dones superior a esdeveniments similars”, ha afegit Carlos Galiana, qui també ha resaltado “l’esforç per mantenir les localitats a preus moderats”.

Música en directe “en un entorn privilegiat”

Carlos Galiana ha recordat que “un any més, els Concerts de Vivers se celebren en un entorn natural privilegiat al cor de la ciutat: els Jardins del Real, un dels pulmons verds del cap i casal, amb un alt valor patrimonial que ofereix l’oportunitat de gaudir de cultura i natura”. El recinte estarà equipat amb gespa artificial, una zona gastronòmica, i pàrquing de bicicletes per a oferir als assistents una experiència completa.

D’altra banda, el responsable de Cultura Festiva ha destacat que estos concerts, impulsats per l’Ajuntament i 10 empreses promotores valencianes que s’encarregaran de la producció dels espectacles musicals del festival, “mobilitzarà recursos locals i la crearà desenes de llocs de treball”.

La programació del 2023

Els Concerts de Vivers s’encetaran el dissabte 1 de juliol amb les actuacions de La Fúmiga, Miki Núñez i Colomet. El col·lectiu musical d’Alzira posarà en escena una combinació de gèneres musicals (pop, ska, ritmes balcànics, etc); mentre que Miki Núñez aprofitarà per a presentar el seu nou treball, de pròxima aparició, amb tocs mestissos que acompanyen el pop-rock de les seues cançons. El cartell inaugural es completa amb Colomet, qui també donarà a conèixer el seu nou disc, 22, amb melodies de trap, reggaeton i pop electrònic.

Lola Índigo arribarà als Jardins de Vivers el dimecres 5 per a oferir al públic els temes del disc El dragón, el qual veurà la llum durant la primavera. Precisament, Tini, artista que ha col·laborat amb Lola Índigo, agafarà el testimoni de la madrilenya el dijous 6. L’argentina interpretarà temes com “La triple T”, “Bar” o “Miénteme”.

Miguel Poveda, actuarà el divendres 7. El cantaor posarà sobre les taules l’espectacle Diverso, on transita pel flamenc, el tango o la cançó popular mexicana. El cap de setmana es tancarà el dissabte, 8 de juliol, amb la vetllada ‘Poetes del Rock’. En esta ocasió hi participaran M Clan, amb banda al complet, Los Enemigos, i Ana Curra.

Los Secretos. Els creadors d’himnes com “Pero a tu lado”, “Déjame” o “Ojos de gata”

Uns dies després, el dimecres 12, serà el torn de Los Secretos. Els creadors d’himnes com “Pero a tu lado”, “Déjame” o “Ojos de gata” tocaran en format de sextet per a repassar la seua trajectòria. La cantautora Sofía Ellar actuarà en els Concerts de Vivers el dia 13 i ho farà en el marc de la gira Libre, títol del seu treball més recent.

D’altra banda, Cupido i trashi, compartiran escenari el divendres 14 de juliol. El multiinstrumentista i vocalista londinenc Jacob Collier aterrarà a València el dia 15. El folklore asturià de Rodrigo Cuevas sonarà el diumenge 16 per a culminar la segona setmana d’actuacions. Eixa mateixa nit també s’escoltarà la proposta de Gabriel Ríos, amb els ritmes del Carib, el pop i el jazz.

El dia 19, el públic de Vivers es podrà retrobar amb Rozalén.

Laura Pergolizzi, més coneguda com LP, debutarà a València el dimarts 18 de juliol. Posarà en escena el disc Churches. El dia 19, el públic de Vivers es podrà retrobar amb Rozalén. L’artista manxega oferirà a la capital del Túria un dels pocs concerts que farà durant el 2023. Ella celebra una dècada sobre els escenaris amb Matriz, on ret homenatge al folklore. En eixa línia també treballa des de fa anys Pep Gimeno “Botifarra”, qui acaba d’editar l’àlbum Ja ve l’aire.

L’escenari dels Jardins del Reial tornarà a l’activitat el dijous 20 per acollir una de les festes de presentació del Rototom Sunsplash, el festival de reggae europeu que té lloc anualment a Benicàssim. Enguany, la música jamaicana estarà representada per l’italià Alborosie & The Shengen Clan i els ontinyentins Auxili. L’Escola de Borumbaia Percusión s’encarregarà d’animar l’ambient amb els seus tambors.

La pròxima edició dels Concerts de Vivers també comptarà amb La La Love You.

La pròxima edició dels Concerts de Vivers també comptarà amb La La Love You. El grup tocarà el divendres 21, jornada en la qual també estarà Nena Daconte, projecte de Mai Meneses que presentarà l’àlbum Casi perfecto. La vocalista Mónica Naranjo, qui presentava el Benidorm Fest fa uns dies, també formarà part de la Gran Fira de València.

Ho farà el dissabte 22. La intèrpret catalana segueix amb la gira Mimétika. Finalment, els escocesos The Waterboys, s’encarregaran de posar el punt final als Concerts de Vivers amb els seus clàssics i els temes del seu últim treball, All Souls Hills.

Els Concerts de Vivers 2023

Dissabte 1 de juliol: La Fúmiga + Miki Núñez + Colomet

Dimecres 5 de juliol: Lola Índigo

Dijous 6 de juliol: Tini

Divendres 7 de juliol: Miguel Poveda

Dissabte 8 de juliol: ‘Poetes del Rock’ amb M Clan, Los Enemigos i Ana Curra

Dimecres 12 de juliol: Los Secretos

Dijous 13 de juliol: Sofía Ellar

Divendres 14 de juliol: Cupido + trashi

Dissabte 15 de juliol: Jacob Collier + Artista convidat

Diumenge 16 de juliol: Rodrigo Cuevas + Gabriel Ríos

Dimarts 18 de juliol: LP

Dimecres 19 de juliol: Rozalén + Pep Gimeno “Botifarra”

Dijous 20 de juliol: Festa Rototom Sunsplash amb Alborosie & The Shengen Clan, Auxili i Borumbaia Percusión

Divendres 21 de juliol: La La Love You + Nena Daconte

Dissabte 22 de juliol: Mónica Naranjo

Diumenge 23 de juliol: The Waterboys + Artista convidat