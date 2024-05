València presenta una nova edició de la Copa Davis

El Mercat de Colón de València ha acollit la presentació oficial de la Copa Davis 2024

Amb la presència de l’alcaldessa de la ciutat, Maria José Catalá; diversos membres de la corporació municipal. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; el president de la Diputació de València, Vicent Mompó. El director executiu d’International Tennis Federation, Kelly Fairweather. I l’extenista i director del torneig per a les Finals de la Copa Davis 2024, Feliciano López.

Catalá ha destacat l’immens plaer que suposa tornar a acollir la final de grups després de dos edicions amb gran acollida per part del públic. En este sentit, l’alcaldessa de València ha subratllat l’aposta del govern municipal per “esdeveniments esportius de primer nivell que generen impacte econòmic a la ciutat” i treballen per la formació dels joves.

Per la seua banda, el cap de l’executiu valencià ha assenyalat que la Copa Davis és “una plataforma extraordinària per promocionar la Comunitat, el turisme esportiu, l’esport i la cultura de l’esforç” i ha destacat altres competicions que es disputaran en el nostre territori com el preolímpic de Bàsquet.

València és, per tercer any consecutiu, una de les quatre ciutats que alberga la fase de grups final de la Copa Davis. La competició tindrà lloc del 10 al 15 de setembre en el pavelló de la Font de Sant Lluís de València, que acollirà les eliminatòries del Grup B compost pels equips d’Espanya, Austràlia, Txèquia i França.