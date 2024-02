El curs “Drets, Igualtat, Acció” és una iniciativa dissenyada dins del marc del Pla de Convivència Municipal de València 2021-2024 (Pla COMVA)

Esta edició consta de nou hores de formació, repartides en quatre sessions d’entre hora i mitja i dos hores i mitja. Que podran ser en horari de demà i en horari de vesprada

El Servici d’Igualtat de l’Ajuntament de València, al costat de l’EAPN CV (Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa en la Comunitat Valenciana). Organitza un curs per a promoure la defensa dels drets humans i de la ciutadania. El curs “Drets, Igualtat, Acció” és una iniciativa dissenyada dins del marc del Pla de Convivència Municipal de València 2021-2024 (Pla COMVA).

Amb esta mena d’accions es pretén que la població adulta de València puga obtindre ferramentes de sensibilització. Acostant coneixements diversos als diferents districtes i barris de la ciutat. Així mateix, l’objectiu és formar als qui participen perquè es convertisquen en agents actius en la visibilització i lluita contra les discriminacions que afecten diversos col·lectius de la societat.

Quarta edició

Esta quarta edició consta de nou hores de formació, repartides en quatre sessions d’entre hora i mitja i dos hores i mitja, cadascuna. Estes podran ser en horari de demà i en horari de vesprada, per a garantir que tota la ciutadania puga acudir a este curs i formar-se en Drets Humans. En cada sessió s’oferiran continguts molt diversos, cada dia hi haurà diferents persones expertes en les diferents realitats que es treballaran. Des de professionals que acompanyen a persones amb diversitat funcional, fins a població refugiada o persones en situació de sensellarisme.

En la primera sessió s’abordaran els conceptes bàsics en relació amb els Drets Humans. A partir de la segona sessió, els continguts s’aniran especificant, en esta es treballarà amb els col·lectius titulars de drets. Com, per exemple, les persones majors, les persones amb discapacitat, el col·lectiu LGTBIQ i la infància. En la tercera sessió, es continuarà treballant amb persones migrants, refugiades, racialitzades i altres minories. I, finalment, en la quarta sessió s’explicarà la realitat que viuen les dones, les persones en situació de pobresa, les persones sense llar i les persones amb problemes de salut mental.

De moment, les opcions disponibles són els dies 19, 20, 21 i 22 de febrer, de 10 a 12.30 hores, en la seu de l’Associació CADIR (C. de Menéndez i Pelayo, 3-5, Baix). També, els dies 21, 22, 25 i 26 de març, de 15.30 a 18.00 hores, en l’Oficina de No Discriminació (C/ de Dalt, 48). Així mateix, els dies 4, 5, 6 i 7 de març hi haurà formació, però falta per confirmar el lloc i l’hora.

El curs és gratuït i qualsevol persona interessada pot consultar en la pàgina web les dates i horaris disponibles i inscriure’s, segons preferència.