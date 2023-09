Juan Carlos Caballero coordina els servicis municipals implicats en el dispositiu organitzat per a l’agilitzar volta a la normalitat de les platges

L’Ajuntament, que treballa en la neteja de les platges municipals afectades per les inclemències meteorològiques derivades de la DANA que ha passat durant els primers dies de setembre per la ciuta

Ha recollit 15 tones de residus i arena desplaçada, i ha iniciat l’estudi per a sol·licitar ajudes governamentals per a la regeneració de la franja litoral de València. Tal com ha informat hui el regidor delegat de Platges, Juan Carlos Caballero, després de visitar la platja de la Malva-rosa.

Les instal·lacions municipals que han patit major afecció són les torres de vigilància. Que han quedat cobertes d’arena i lleugerament inclinades, i les cordades de boyarins dels punts accessibles de les platges de la Malva-rosa i del Cabanyal. Que han aparegut a la platja i ja han sigut retirades pel servici de neteja. També s’han detectat desplaçaments d’arena a causa del vendaval. Si bé, gran part d’estos ja han sigut retirats pels serviciis de neteja. En estos moments només queda per buidar els cúmuls d’arena sobre les passarel·les.

Primeres tasques de neteja

Les primeres tasques de neteja, després de la revisió del personal tècnic. Que ha revisat l’estat de les platges i ha delimitat les zones més afectades. S’han centrat en la retirada de diferents elements que han sigut arrancats o desplaçats per efecte de les fortes ratxes de vent o la força de la mar. Tal com ha explicat el regidor delegat de Platges, Juan Carlos Caballero. Qui coordina els servicis municipals implicats en este dispositiu “organitzat per a l’agilitzar volta a la normalitat de les platges. Que a més de ser un recurs natural de gran valor, són un dels espais públics més visitats durant la temporada estival”.

“Les passarel·les, en general, no s’observa que hagen sigut molt afectades, a excepció de la gran quantitat de cúmuls d’arena a les platges de Cabanyal i també, encara que ja en menor mesura, en la Malva-rosa”, ha detallat Cavaller, qui així mateix ha aclarit que “si s’han produït grans danys, sobretot quant a mà d’obra, en les instal·lacions de l’empresa concessionària encarregada del servici d’hamaques i ombrel·les, atés que estan en primera línia de platja i han patit tant el vent com l’aigua de l’onatge”.

Platja Can de Pinedo, no s’ha vist afectada pel temporal

Pel que respecta a la Platja Can de Pinedo, Juan Carlos Caballero ha indicat que no s’ha vist afectada pel temporal. “En part per estar millor resguardeu que unes altres enfront dels vents predominants en este cas”. La cordada de boyarins de la Platja Ca no s’ha soltat, tampoc la cordada del punt accessible.

En la resta de platges del Sud no s’ha registrat cap afecció en les instal·lacions excepte en el cas de diverses torres de vigilància que en ser pròximes a la línia d’aigua i la mar haver eixit diversos metres han quedat submergides i s’ha produït un cert grau d’inclinació que obligarà a una recol·locació per a facilitar el seu ús en les labors de vigilància.

En esta intervenció a les platges de València, “amb la qual l’Ajuntament vetlla per la restauració del medi ambient i la salubritat pública” treballen recursos tècnics com una pala carregadora, un tractor pala o una minipala. El dispositiu planificat té un pressupost d’11.605,04 euros.