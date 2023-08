València, Refrescant-se a Milers: Fonts Municipals Despatxen 100 Mil Litres d’Aigua en Menys d’un Mes

Enfront dels dies calorosos, els ciutadans de València troben refugi en les refrescants fonts d’aigua distribuïdes per tota la ciutat.

Un Rècord d’Estiu: 99 Mil Litres d’Aigua Consumida

Durant l’estiu més calent a València, les fonts d’aigua refrigerada han esdevingut un salvavides per als vianants i esportistes per igual. El consum d’aigua refrigerada de les 25 fonts municipals distribuïdes pels carrers de València ha superat tots els rècords, arribant als 99 mil litres d’aigua en un sol mes.

Estes fonts no només han estat útils per a beure, sinó també per a refrescar-se en temperatures que freqüentment superen els 40 graus. A més, algunes persones les han utilitzat per a netejar la fruita, malgrat les observacions de que l’aigua podria estar encara més freda.

Fonts Més Populars i Futurs Plans de la Ciutat

Fonts com la del pont de l’Assut de l’Or, els Jardins del Real i la plaça de l’Ajuntament han registrat el consum més gran. La Font situada davall de l’Assut de l’Or, per exemple, ha despatxat un sorprenent total de 11 mil litres en només vint-i-sis dies.

El gran aflux de ciutadans cap a estes fonts no és una sorpresa donada la seua alta qualitat. Estes fonts d’aigua potable passen per un procés de doble filtració i desinfecció amb llum ultravioleta.

No obstant això, l’interès públic en aquestes fonts ha superat les expectatives. Respondent a la demanda, l’Ajuntament ha anunciat plans per a instal·lar altres 21 fonts d’aquesta naturalesa al llarg del mes de setembre en diferents punts de la ciutat.

Aquestes mesures són una resposta a les necessitats de la comunitat, ajudant a alleujar la càrrega dels dies calorosos i proporcionar una font d’aigua potable i refrescant als ciutadans de València.

