València Registra l’Estiu Turístic Més Exitós de Tots Els Temps

Creixement de Turistes de 9,1% en el 2023 Respecte a 2019

Augment Significatiu de Creueristes i Turistes Estrangers a Manises

La ciutat de València ha experimentat un estiu sense precedents en el sector turístic, assenyalant-se com una de les destinacions preferides d’Espanya. Segons les últimes dades, la capital del Túria ha vist un creixement del 9,1% en la afluència de turistes aquest estiu de 2023 en comparació amb l’estiu de 2019. Aquesta dinàmica posa València en la segona posició entre les ciutats espanyoles amb el major nombre de visitants, assolint un índex d’ocupació del 78,3%.

No només ha augmentat el nombre general de turistes, sinó que també hi ha hagut un notable increment en l’arribada de visitants estrangers. El aeroport de Manises ha reportat un creixement del 12,4% en turisme estranger. A més a més, el nombre de creueristes s’ha disparat amb un augment impressionant del 50% des del començament d’aquest any.

La regidora de Turisme de València, Paula Llobet, ha expressat la seva satisfacció amb aquests números. Llobet ha destacat com “molt positiva” la tendència actual del turisme a València, i ha posat èmfasi en l’augment significatiu de la despesa que els visitants realitzen a la ciutat, indicant un impacte econòmic fortament beneficiós per a la localitat.

Aquestes dades no només mostren l’atractiu creixent de València com a destinació turística, sinó també el potencial de la ciutat per continuar creixent i atraient a visitants de tot el món. Els diversos atractius culturals, històrics i gastronòmics de València, combinats amb un clima mediterrani agradable i ofertes d’oci diverses, la fan una elecció preferida per a molts viatgers.

L’increment de turistes també pot ser atribuït a les diverses campanyes de màrqueting i promocions realitzades tant a nivell local com internacional. Amb les noves connexions aèries, les millorades infraestructures i la constant innovació en l’oferta turística, València està ben posicionada per continuar sent un referent en el panorama turístic espanyol i europeu. El futur del turisme a València es presenta brillant i amb moltes oportunitats.