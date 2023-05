Este paratge té una superfície de 732,8 hectàrees i més de 108.000 arbres

El govern municipal ha aprovat hui, definitivament, el Pla d’Ordenació Forestal de la Devesa. Que regula i protegeix els valors ambientals d’este bosc que forma part del Parc Natural de l’Albufera.

Este document tècnic analitza este paratge. Declarat en 2009 Bosc d’Utilitat Pública, i recull una proposta de gestió per als pròxims deu anys amb una inversió de 12.880.832 euros.

En paraules del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, “es tracta d’un instrument de protecció de primer ordre que, a més, és d’obligat compliment”.

Pla d’Ordenació Forestal de la Devesa

“Amb l’aprovació d’este pla, que se suma a l’específic de prevenció d’incendis forestals, la Devesa compta amb tots els instruments legals obligatoris per a la seua gestió ”. Ha ressaltat Campillo, qui ha explicat que l’esmentat pla, que va començar a elaborar-se fa anys. Ha sigut objecte de diferents requeriments de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició ecològica. “Aprovat en la Junta de Govern Local, l’Ajuntament tornarà a remetre el document a esta administració autonòmica per a la seua aprovació definitiva”, ha afegit.

El Pla conclou que la Devesa té una superfície de 732,8 hectàrees. De les quals 371,54 són de pinada, 267,34 de vegetació herbàcia i 93,92 estan ocupades per infraestructures, camins i vials. El 10% d’este espai ha sigut catalogat “com a bosc madur de referència, és a dir, amb característiques molt pròximes a les que tindria un bosc no alterat per la mà de l’home”. I pel que respecta als arbres, es xifren 108.159 exemplars, la major part dels quals són pins blancs i pins pinyers.

L’objectiu fonamental de la seua ordenació és aconseguir el “desenvolupament òptim” de la Devesa, formant un ecosistema que facilite la conservació i el foment de la seua biodiversitat. És a dir, de les espècies de flora i fauna característiques d’este entorn.

Per això, el Pla estableix actuacions destinades al manteniment del bosc com la reducció de la quantitat de fusta morta. També assenyala mesures de gestió, la realització de tasques de vigilància i divulgació per a la prevenció d’incendis; contindre el desenvolupament urbanístic; campanyes de sensibilització per a donar a conéixer la importància d’estos hàbitats; restauració i promoció de les poblacions autòctones; augment de la connectivitat entre la costa i l’interior; construcció d’infraestructures (com a passarel·les o tanques), respectant la dinàmica del sistema dunar i evitar que la pressió humana afecta a este entorn; o seguiment i control de l’estat fitosanitari la massa forestal.