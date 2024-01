Les obres, que tenen un cost previst de 12,7 M€, es van paralitzar l’octubre de 2023 pels problemes en l’execució dels murs pantalla

L’empresa ha realitzat una tomografia elèctrica 3D sobre els terrenys amb la finalitat de determinar les solucions tècniques que permetran finalitzar les obres en 20 mesos

El regidor d’Urbanisme, Juan Giner, s’ha reunit amb la gerent de AUMSA, Ana Gil, i l’equip tècnic per a ultimar els detalls. Que permetran la represa de les obres d’un edifici de 75 habitatges en l’avinguda dels Tarongers.

Després d’enfrontar problemes tècnics que van paralitzar la construcció a l’octubre passat. Degut a assentaments en el terreny durant l’execució dels murs de contenció, es va aprovar la realització d’un estudi del terreny amb tomografia elèctrica 3D. Com a resultat, es proposa canviar el sistema constructiu previst per un de pilotes asentadores per a estabilitzar l’excavació.

L’expectativa és de finalitzar en 20 mesos, l’edifici, en propietat de AUMSA, contindrà 75 habitatges distribuïts en planta baixa i 6 altures, a més de places d’aparcament, trasters i espais comuns en la planta de cobertura.

Aquests habitatges s’alineen amb els objectius dels Edificis de Consum Quasi Nul i es dissenyen sota estàndards sostenibles, buscant obtindre un certificat BREEAM que avale el seu grau de sostenibilitat, eficiència i durabilitat, continuant normatives internacionals per a la construcció ecològica.