S’habilita un solar pròxim al mercat amb 153 places d’aparcament per a restituir-ne les 130 suprimides amb les obres de conversió en zona de vianants

L’actuació de l’Ajuntament complementarà la vigent conversió en zona de vianants de l’entorn del mercat de Torrefiel. Finançada amb fons europeus Next Generation “i dels quals no perdrem ni euro”

Les obres actuals afecten una superfície total de 7.351 m². Dels quals quasi 5.000 m² es reserven per a la plataforma d’ús mixt, 1.200 m² per a jardins, 175 m² per a jocs infantils i 218 m² per a zones d’estada del veïnat

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha anunciat una solució al problema d’aparcament al barri de Torrefiel amb la conversió d’un solar proper al mercat municipal en un pàrquing

Aquesta iniciativa generarà 153 places d’aparcament en els voltants de la plaça de Músic Espí amb la de Sant Jeroni.

Les obres, amb una inversió d’1,2 milions d’euros finançats amb fons europeus Next Generation. També inclouen la pacificació del trànsit i la creació d’espais per als vianants, jardins, zones de joc infantil i zones d’estada.

L’objectiu és millorar la qualitat ambiental i acústica del barri i reactivar l’economia local. Les obres tenen una duració prevista de set mesos i formen part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.