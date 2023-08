València s’encamina a convertir-se en el referent turístic de 2023

Ocupació hotelera en el pont d’agost supera el 90% en molts establiments de la ciutat

L’Aeroport de València celebra un rècord amb més d’un milió de passatgers en un mes

València, un dels destins més emblemàtics de la costa mediterrània, es prepara per a gaudir del que es preveu que sigui el seu millor estiu turístic. Segons dades facilitades per l’Ajuntament de València, l’estiu de 2023 està sent qualificat com “excel·lent”. La regidora delegada de Turisme, Paula Llobet, ha subratllat que l’ocupació hotelera durant el pont d’agost ha estat “especialment alta”, amb xifres que superen el 90% d’ocupació en molts dels establiments de la ciutat.

No solament l’ocupació hotelera ha experimentat aquesta alça, sinó que durant el primer semestre d’enguany, València ha aconseguit posicionament com la segona ciutat amb major recepció de turistes, amb un 78,3% d’ocupació, superant destins tan populars com les Canàries i Barcelona.

A més, un altre punt a destacar és que, per primera vegada, l’aeroport de València ha registrat un milió de passatgers en un sol mes, una fita històrica que, segons Llobet, “reforça l’excel·lent moment turístic de la ciutat”. Aquesta tendència creixent no només indica l’augment en la quantitat de turistes, sinó també en la qualitat. La regidora de Turisme ha afegit que València està rebent un turisme de més qualitat amb un major poder adquisitiu, el que està tenint un impacte positiu en tota la ciutat.

En conclusió, totes aquestes dades indiquen que València està en camí de viure un any turístic sense precedents, consolidant-se com un dels principals destins turístics d’Europa i del món. Amb aquestes perspectives, tant el sector turístic com els ciutadans esperen amb entusiasme els beneficis i oportunitats que això comportarà per a la ciutat.