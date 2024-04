València s’enceta com a Capital d’Economia Social amb una ferma aposta per la inclusió laboral i social de persones amb discapacitat

La ciutat de València, designada pel Govern central, s’ha inaugurat hui com a Capital Espanyola de l’Economia Social d’este 2024.

Després de rebre a la vicepresidenta del govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, el Saló de Cristall ha sigut l’escenari d’esta jornada de presentació, on l’alcaldessa de la capital del Turía, Maria José Catalá ha enaltint al cooperativisme valencià i ha realizat un gran anunci: el govern municipal destinarà 745.000 euros per a fer costat a 18 nous projectes d’economia social de cara a millorar la inclusió de les persones amb discapacitat

En total, València recolzarà econòmicament la capitalitat atorgada amb prop d’un milió i mig d’euros dedicades a impulsar diferents estratègies que es remetran al Govern central per a donar bon compte de com s’ha facilitat la inserció social.

Per part seua, la vicepresidenta del Govern i portaveu de Sumar ha aportat una dada per a posar en context el pes de l’economia amb valors en el conjunt del PIB nacional: mentres el turisme aporta un 12%, el tercer sector suma només dos punts menys.

És a dir, el cooperativisme i el conjunt de l’economia solidària pot i deu considerar-se estratègic a tots els nivells, també en la Comunitat Valenciana, on hi ha més de 9.000 empreses dedicades a este àmbit.

Coincidint amb la presentació de la capitalitat de l’economia social, es posa en marxa la pàgina web valenciacapitaleconomiasocial.es per a seguir tota l’actualitat de l’esdeveniment. Per als pròxims dies també està previst el lliurament dels XV premis Pepe Miquel de cooperativisme valencià i campanyes divulgatives de la capitalitat en dos cooperatives valencianes, Consum i Caixa Popular.

L’acte de presentació ha acabat amb una interpretació de Egor “i la seua música ha sonat més alt i amb més força que mai per a ensenyar-nos que és possible i que hem d’apostar per això”, tal com ha assegurat l’alcaldessa en tancar-se la jornada.