La nostra ciutat ha estat triada tercera, junt amb la mancomunitat francesa d’Aix-Marseille-Provence Métropole i la ciutat finlandesa d’Espoo, i rebrà un premi de 100.000 euros

València ha sigut triada com una de les tres ciutats més innovadores d’Europa, i rebrà un premi de 100.000 euros per la seua estratègia d’innovació Missions València, amb la qual ha optat al guardó Capital Europea de la Innovació 2022, i que ha sigut reconeguda per la Comissió Europea entre les tres millors propostes de totes les participants en esta convocatòria internacional. L’alcalde, Joan Ribó, ha subratllat la voluntat de la Corporació de continuar impulsant, amb major empenyiment encara, les iniciatives d’innovació orientades a millorar la vida de les persones a través de la Missió Climàtica”.



La Capital Europea de la Innovació ha recaigut finalment en Aix-Marseille-Provence Metropole; el segon lloc ha sigut per a la finlandesa Espoo; i el tercer, per a València. L’alcalde, Joan Ribó, s’ha desplaçat fins a Brussel·les, on s’ha donat a conéixer la decisió del jurat de la Capitalitat 2022, acompanyat pel regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, els vicealcaldes Sandra Gómezy Sergi Campillo, així com el regidor de Desenvolupament innovador dels sectors econòmics, Borja Sanjuán; la regidora del Grup Municipal Popular Paula Llobet, i el regidor del Grup Municipal Ciutadans Rafael Pardo.

L’alcalde de València ha subratllat el “profund honor i gran reconeixement” que han suposat per a València haver sigut reconeguda entre les tres ciutats finalistes de la convocatòria, i ha subratllat que “este és un projecte de ciutat”. “Este és un premi de tota la ciutat –ha manifestat- de tots els centres d’investigació, les universitats, les empreses, la ciutadania; i l’objectiu és que tota la ciutat treballe en un mateix projecte, en una missió per la innovació”. “La innovació –ha conclòs Ribó- és un camí que hem de recórrer, i en el qual continuarem treballant”.

Ribó ha felicitat les ciutats d’Aix-Marseille (França) i Espoo (Finlàndia), i ha recordat que el projecte de la nostra ciutat “és un model compartit d’innovació amb un propòsit orientat a millorar la vida de les persones a través de la Missió Climàtica”. El premi compta amb el suport del Consell Europeu d’Innovació en el marc d’“Horizon Europe”, i reconeix el paper que exercixen les ciutats en la configuració de l’ecosistema d’innovació local i la promoció de la innovació revolucionària. El Servici d’Innovació de l’Ajuntament de València, juntament amb un equip transversal format pel centre d’innovació Las Naves, la fundació València Activa i l’Oficina Ciutat Intel·ligent, va presentar el mes de juny passat la candidatura a estos premis, i València va ser seleccionada entre les tres finalistes, del total de ciutats participants en la convocatòria.

Per la seua banda, el regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, ha expressat “l’agraïment a tot l’ecosistema de la innovació de València per haver-nos acompanyat en este viatge col·lectiu cap a un objectiu comú: millorar la vida de les persones. Reconeixements com este ens fan posicionar encara més a València com un dels referents europeus en matèria d’innovació”, ha afegit. “Si fa dos anys ens van reconéixer com una de les sis ciutats més innovadores d’Europa, hui hem tornat a aconseguir eixos 100.000 euros de premi, guiats per la nostra estratègia d’innovació Missions València 2030 i la nostra Missió Climàtica”.



Missions València 2030



De fet, ha recordat l’alcalde, València serà la primera ciutat europea a posar en marxa la innovació orientada a missions tal com inclou la Unió Europea en el seu programa Horitzó 2021-27. L’estratègia d’innovació Missions València 2030 és el full de ruta que es preveu impulsar en la dècada vinent, i que establix un conjunt de missions, provinents de diferents disciplines científiques i humanitats. Estes missions ajudaran a desenvolupar diferents sectors, des de la premissa comuna de millorar la vida de les persones i aconseguir una ciutat que siga més saludable, sostenible, compartida i emprenedora.

L’alcalde ha conclòs la seua intervenció, subratllant que “en estos moments d’incertesa i dificultat, les ciutats som fonamentals per a eixe gran projecte europeu que és el Green Deal, i la innovació és l’ingredient clau per a deixar una societat millor als quals vindran”. Actualment, València està treballant en la Missió Climàtica València 2030, amb l’objectiu de convertir a ciutat en climàticament neutra. I, a més, forma part de les 100 ciutats que la Comissió Europea ha seleccionat dins de la missió “ciutats intel·ligents i climàticament neutres”.