L’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Aldaia ha fet públic el cartell del festival més esperat. La setena edició del Cinturó Jove Fest Aldaia 2023 portarà de manera gratuïta enguany concerts. Encapçalat per Mala Rodríguez, Varry Brava, Auxili, Benito Kamelas, Jazzwoman, O’Funk’illo, LeyDJ, Mueveloreina, Lisasinson i Indian.

D’esta manera, durant les nits del 2, 3 i 4 d’agost, Aldaia es convertirà en centre de la música a la comarca. En portar un any més, des de 2016, deu noms de primer nivell al panorama musical actual. Per a gaudir de forma totalment oberta i gratuïta al Cinturó Verd d’Aldaia.

Un festival consolidat en l’Horta

Un any més el Cinturó Jove Fest acollirà gran varietat d’estils musicals. Perquè amants de la música d’Aldaia i la comarca de l’Horta puguen gaudir d’una mostra musical per a tots els gustos. El caràcter social i la forta presència de música local i nacional dibuixen el cartell de l’esdeveniment musical més esperat pels veïns i veïnes d’Aldaia. D’esta manera, en unes setmanes es confirmaran les dates i els horaris concrets de cada actuació dins de la programació de les Festes Majors d’Aldaia.

El VII Cinturó Jove Fest és una de les grans apostes de l’ajuntament d’Aldaia, i un any més promet diversió i oci per a tots els públics. El Cinturó Verd d’Aldaia tornarà a ser centre neuràlgic de la música popular a la comarca durant els primers dies del mes d’agost. Un festival que any rere any atrau a més assistents i que des de 2016 només va parar en 2020 per la pandèmia de la COVID-19.