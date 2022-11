‘Vasil’ guanya 6 premis: millor pel·lícula, direcció, guió, música original, so i actriu de repartiment

La sèrie ‘Desenterrats’ obté quatre guardons: millor sèrie de ficció, muntatge i postproducció, direcció de fotografia i il·luminació i actor protagonista

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual han organitzat la cinquena edició dels Premis Berlanga de l’Audiovisual Valencià. Els guardons s’han lliurat a l’Auditori de Castelló

A l’acte han assistit la consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, el secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López Camps, la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, Teresa Cebrián, i representants de diferents institucions valencianes.

El lliurament de guardons ha transcorregut en una gala dinàmica i plena de ritme dirigida per Toni Betrán i conduïda per l’actriu Maria Juan, amb guió del cineasta Òscar Bernàcer. Ha estat una gala amb acompanyament musical de Ley DJ i la Maria, a més de la participació d’actrius, actors i professionals de l’audiovisual valencià com Fele Martínez, Paula Usero, Mireia Pérez, Chema García Ibarra, Giovanna Ribes, Jaime Linares, Sandra Cervera, Jorge Silvestre, Piluca Baquero, Cristina Fernández, Joan Manuel Gurillo, María Zamora, Maite Gil, Yassmine Othman, Pepa Sastre, María Minguez i Tirso Calero.

Tal com es va anunciar fa alguns dies, el Premi d’Honor que atorga Cultura de la Generalitat l’ha rebut el director, programador i crític cinematogràfic Antonio Llorens Sanchis de la mà de la consellera Raquel Tamarit.

Amb aquest premi es reconeix el seu treball de defensa i promoció del cinema valencià i dels seus professionals durant més de quatre dècades als principals festivals i esdeveniments cinematogràfics nacionals i internacionals.

Premis en les 24 categories competitives

Els guanyadors i guanyadores dels Premis Berlanga de 2022 s’han decidit per les votacions dels acadèmics i acadèmiques de l’AVAV entre les més de 50 obres presentades a les 24 categories competitives.

`Vasil’ amb sis guardons i la sèrie alcoiana ‘Desenterrats’ amb quatre han estat les triomfadores de la vetlada.

Dirigida per Avelina Prat i produïda per Distinto Films, ‘Vasil’ ha obtingut els reconeixements a millor pel·lícula, direcció, guió (Avelina Prat), música original (Vincent Barrière), so (Iván Martínez-Rufat) i actriu de repartiment (Susi Sánchez).

Dirigida per Xavi Cortés i Arnau Cortés i produïda per Visual Producciones, la sèrie ‘Desenterrats’ ha obtingut els guardons a millor sèrie de ficció, muntatge i postproducció (Arnau Cortés, Carlos Hernández, Héctor Monerris i Àngela Revert), direcció de fotografia i il·luminació (Gabo Guerra i Natxo Alapont) i actor protagonista (Pep Sellés).

El llargmetratge ‘El agua’, dirigit per l’oriolana Elena López Riera i produïda per Suica Films, aconsegueix dos guardons interpretatius: actriu protagonista (Luna Pamies) i actor de repartiment (Pascual Valero).

Dirigida per Roberto Bueso i produïda per The Nun Producciones, ‘Llenos de gracia’ obté dos guardons: vestuari (Giovanna Ribes Esteve) i direcció de producció (Lorena Lluch).

El palmarés complet d’aquesta edició dels Premis Berlanga és el següent:

El premi a la millor pel·lícula ha sigut per a ‘Vasil’, dirigida per Avelina Prat i produïda per Distinto Films.

En la categoria de millor llargmetratge documental, el títol guanyador ha sigut ‘Mujeres sin censura’, dirigit per Eva Vizcarra i produït per Nadie es Perfecto.

El premi a la millor direcció ha sigut per a Avelina Prat per ‘Vasil’.

El premi a la millor actriu protagonista és per a Luna Pamies per ‘El agua’. En la categoria de millor actor protagonista ha guanyat Pep Sellés per ‘Desenterrats’.

El premi al millor guió ha recaigut en Avelina Prat per ‘Vasil’.

El premi al millor actor de repartiment és per a Pascual Valero per ‘El agua’ i el premi a la millor actriu de repartiment és per a Susi Sánchez per ‘Vasil’.

Gabo Guerra i Natxo Alapont han guanyat en la categoria a millor direcció de fotografia i il·luminació per ‘Desenterrats’. Arnau Cortés, Carlos Hernández, Héctor Monerris i Àngela Revert han obtingut el premi a millor muntatge i postproducció per ‘Desenterrats’.

El premi al millor so és per a Ivan Martínez-Rufat per ‘Vasil’ i el de millor música original és per a Vincent Barrière per ‘Vasil’.

En la categoria de millor vestuari, la guanyadora és Giovanna Ribes Esteve per ‘Llenos de gracia’. El premi a millor maquillatge i perruqueria és per a Ana Lozano Ausina per ‘Being the Ricardos’.

El premi a la millor direcció artística és per a Rafa Janone per a ‘Hollyblood’. Lorena Luch és la guanyadora del premi a la millor direcció de producció per ‘Llenos de gracia’.

El premi a la millor sèrie de ficció és per a ‘Desenterrats’, dirigida per Xavi Cortés i Arnau Cortés i produïda per Visual Producciones.

El premi a la millor sèrie d’animació és per a ‘El món de Pau’, dirigida per Eric Robert i produïda per El mundo de Pablo.

En les tres categories de curtmetratge, el premi al millor curt de ficció és per a ‘Quieto Billy’, dirigit i produït per Iván Fernández de Córdoba; el premi al millor curt documental és per a ‘Hardcore’, dirigit per Adán Aliaga i produït per Jaibo Films; i el premi al millor curt d’animació és per a ‘1996’, dirigit per Ramón Mascarós i Carlos Escutia i produït per Primer Frame.

Dins de les categories fora de competició, en haver-se presentat una sola candidatura, l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual ha acordat concedir dos guardons: premi a la millor sèrie documental per a ‘L’hora fosca’, dirigida per Pablo Van Damme i produïda per Voramar Films; i el premi al millor llargmetratge d’animació per a ‘Mironins, la pel·lícula’, dirigit per Mikel Mas Bilbao i Txesco Montalt i produït per Hampa Studio.

El premi a millor videojoc ha sigut per a ‘The 9th Dragon’ de FrameOver. El jurat d’aquest premi ha estat format pels especialistes en videojocs Eurídice Cabañes, Fernando Carrión i Pepa Sastre.