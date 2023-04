Via crucis nocturn de la Setmana Santa d’Alboraia

Alboraia va dur a terme aquest passat dilluns el Via crucis Penitencial. Un esdeveniment únic en el món que travessa la nocturna horta del municipi. Suposa un dels grans atractius de ‘Alboraia Turisme’

L’acte porta al Crist de les Ànimes des de l’Ermita de Vilanova fins a l’Església Asunción de La nostra Senyora. Per l’horta a les fosques, excepte per la tènue llum de les torxes i ciris. Com a novetat d’enguany, Via Heraclia, que estan realitzant les visites teatralitzades per Alboraia, va realitzar una visita guiada teatralitzada especial amb un grup nombrós de persones que es van trobar amb el Viacrucis. La Setmana Santa d’Alboraia està declarada Festa d’Interés Turístic Provincial.