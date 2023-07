Vicent Estruch és investit alcalde de Guadassuar

…JURAMENT..Amb tres setmanes de retard però finalment hui 7 de juliol el popular Vicent Estruch ha estat investit alcalde de Guadassuar. El ple d’investidura es va haver de posposar fins hui en detectar-se una errada burocràtica en les actes electorals. Que ha hagut d’aclarar el Tribunal Superior de Justícia. Corregida l’errada, Estruch ha promès treballar sense descans per aconseguir el millor per al poble.

El nou alcalde popular ha dit que comença una etapa nova on la qualitat de vida dels ciutadans sempre seran una prioritat

Vicent Estruch ha agraït a la seua familia el suport rebut, especialment en aquests dies d’incertesa

Estruch ha promès que sempre posarà els interessos de Guadassuar per damunt de tot i ha destacat que les portes de l’Ajuntament sempre estaran obertes per als ciutadans per escoltar les seues inquietuds i suggerències

El nou alcalde de Guadassuar ha dit que espera ser digne de la confiança depositada pels ciutadans per tornar-los l’honor que l’han concedit de ser alcalde de Guadassuar. Estruch ha estat acompanyat per l’alcaldessa d’Alginet i l’alcalde de Benimodo, a més del president provincial del PP, Vicente Mompó

El nou alcalde ha dit que espera convertir Guadassuar en una referència de la comarca