El president de la Diputació de València ha fet l’anunci durant la I Trobada de Municipis i Empreses del programa Fem Poble, en el qual s’han presentat un centenar d’experiències turístiques en 50 d’aquestes localitats

La dotació total per a aquestes subvencions és de 350.000 euros que els ajuntaments podran destinar a la creació i promoció de productes turístics o al manteniment d’infraestructures i equipaments del sector

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha anunciat aquest dimarts la creació d’una nova línia d’ajudes per a fomentar el turisme en municipis en risc de despoblació. Segons ha detallat, el muntant total d’aquestes subvencions supera els 350.000 euros, i a elles aspiren totes aquelles localitats de la província amb el risc de despoblació alt o molt alt, així com els municipis d’elevada ruralitat.

Els ajuntaments d’aquestes poblacions podran destinar les ajudes a creació i generació de productes turístics, així com al manteniment d’infraestructures i equipaments turístics. “Es tracta d’un pas important en el nostre compromís amb la revitalització d’aquests pobles i una resposta urgent a la necessitat d’enfortir les nostres zones rurals”, ha subratllat el president Mompó.

Aquest anunci s’ha realitzat aprofitant la celebració a Aiora de la I Trobada de Municipis i Empreses dins del programa Fem Poble, la iniciativa posada en marxa per les àrees de Turisme i Desenvolupament Rural de la Diputació de València per a impulsar el turisme en els municipis de la província en risc de despoblació, i que ja compta amb l’adhesió de més de 50 ajuntaments i quatre mancomunitats.

En la mateixa jornada han participat també el diputat de Turisme, Pedro Cuesta, el diputat de Desenvolupament Rural, Avelino Mascarell, i l’alcalde d’Aiora, José Vicente Anaya.

Durant la seua intervenció, Vicent Mompó ha assenyalat la importància d’un programa com Fem Poble, “que aposta per ajudar les zones despoblades a incrementar el valor dels seus recursos turístics, perquè fomentar el turisme rural no serveix només per a impulsar l’economia local, sinó també per a revitalitzar les tradicions, atraure població i recuperar serveis bàsics d’aqueixos municipis”.

En efecte, la qual cosa fa la corporació provincial a través de Fem Poble és ajudar aquestes localitats a incrementar el valor dels seus recursos turístics i així poder crear vertaderes experiències turístiques que activen la seua economia local i, en conseqüència, la seua projecció territorial. Al mateix temps s’està activant la col·laboració públic-privada per a dinamitzar turísticament aquestes poblacions, respectant sempre els principis de sostenibilitat i la capacitat de càrrega turística de cadascuna d’elles.

Catàleg d’experiències turístiques

En el marc d’aquest programa ha tingut lloc la trobada, que ha servit principalment per a presentar el catàleg d’experiències turístiques, una publicació de València Turisme (la marca de la Diputació) que reuneix prop d’un centenar d’experiències turístiques de municipis en risc de despoblació a la província. El catàleg resultarà ser una eina útil de cara a facilitar la comercialització dels productes turístics locals en tots els circuits, certàmens i esdeveniments del sector.

El diputat de Turisme, Pedro Cuesta, ha posat l’accent que “gràcies a Fem Poble els pobles més xicotets poden desenvolupar projectes turístics que per si sols no podrien. Estarem al seu costat per a dotar-los d’ajuda tècnica, assessorament i per a posar-los en contacte amb empreses i entitats”.

Per part seua, el diputat de Desenvolupament Rural, Avelino Mascarell, ha declarat que “els ajuntaments de les comarques d’interior mereixen un especial suport que permeta a la població comptar amb uns millors serveis, en igualtat d’oportunitats amb altres territoris més poblats”, i també ha volgut posar en valor “el treball de les empreses i del teixit associatiu en aquestes zones”.

En la mateixa jornada també s’han donat a conéixer les accions promocionals amb les quals es difondrà aquest catàleg, entre les quals es troben un espot promocional i una campanya de màrqueting. Dins d’aquesta estratègia s’inclou un workshop amb agències de viatges previst també per a donar a conéixer aquestes experiències turístiques.

Finalment, la trobada ha finalitzat amb una sessió de networking entre empreses i municipis on han pogut intercanviar pràctiques i han donat a conéixer experiències turístiques, la qual cosa ha permés fomentar la generació de sinergies entre ells.

Fases del projecte Fem Poble

La Diputació de València va posar en marxa en 2022 el programa Fem Poble, després haver analitzat quin era en aqueix moment l’oferta bàsica i complementària en poblacions en risc de despoblació. La iniciativa, que compta amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana a través de Creaturisme, va començar amb l’elaboració de manuals personificats sobre cada localitat, en els quals se’ls oferia als ajuntaments les claus per a desenvolupar el turisme local, així com la manera més eficaç per a planificar-ho i gestionar-ho.

El següent pas ha sigut la celebració de tallers formatius per al desenvolupament de productes i experiències turístiques, amb la participació d’emprenedors i empreses. Això s’ha dut a terme mitjançant els quatre grups de treball organitzats amb els 50 municipis i 4 mancomunitats adherits fins hui al programa.

Gràcies a les dues primeres fases del projecte, s’ha pogut conformar el catàleg d’experiències turístiques presentat aquest dimarts. Al llarg dels pròxims mesos es desenvoluparan els diversos suports audiovisuals per a promocionar els productes turístics, així com una campanya de màrqueting de cara a la campanya d’estiu.

Els més de 50 municipis adherits al programa Fem Poble pertanyen a les comarques del Racó d’Ademús, La Regió muntanyenca, La Plana d’Utiel Requena, Foia de Bunyol, Camp de Túria, Vall d’Aiora-Cofrents, La Vall d’Albaida, Canal de Navarrés, La Costera i La Ribera.