Vicent Mompó obri les jornades de formació per als nous càrrecs municipals

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha donat la benvinguda en el MuVIM a més d’un centenar d’alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores que s’han inscrit en la primera sessió del Curs de formació d’acolliment de càrrecs electes, organitzat per la corporació provincial.

Aquesta jornada inaugural marca l’inici d’un programa de formació dissenyat per a reforçar i actualitzar els coneixements dels responsables locals en diverses àrees.

Entre elles, s’inclouen el règim jurídic, la contractació, els serveis públics, l’execució pressupostària i la lluita contra el frau als ajuntaments valencians.

També ha subratllat el paper essencial dels habilitats nacionals i els caps de servei de les diferents entitats locals, així com la importància dels continguts del curs, enfocats en la sostenibilitat i la innovació, amb un enfocament en el bon govern, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la gestió eficient dels fons Next Generation i el model de municipi desitjat.

Mompó ha ressaltat que les tecnologies exerceixen un paper fonamental en aquest procés, però tam bé ha emfatitzat la necessitat de garantir que el tracte personal i humà continue sent una prioritat en l’atenció ciutadana. A més, ha esmentat la bretxa digital que afecta uns certs grups de població, com les persones majors, i s’ha compromés a proporcionar-los la millor atenció possible.

El president ha conclòs afirmant que la Diputació estarà al costat dels municipis per a impulsar projectes i enfortir la seua competència.