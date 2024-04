Vicente Barrera assistix a la recepció de les campanes de la torre de Santa Caterina que permetran la recuperació del toc manual tradicional

Cultura ha destinat més de 122.000 euros a esta primera fase. Que es completarà amb la recuperació de la resta de campanes en una segona fase

Les noves campanes sonaran per primera vegada amb voltejos el dia de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats que se celebra el 12 de maig



El vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera. Ha assistit a la recepció a l’església de Santa Caterina Màrtir de València de la seua nova campana major i altres cinc peces que han sigut restaurades. Que estan sent pujades durant el dia de hui per a ocupar el seu lloc a la torre.

Estes campanes es podran escoltar per primera vegada amb voltejos el pròxim 12 de maig. Amb motiu de la celebració de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats. Per a la qual cosa s’utilitzarà el toc manual, reconegut com a patrimoni immaterial de la humanitat per la Unesco.

Vicente Barrera ha estat acompanyat per la directora general de Patrimoni Cultural, Pilar Tébar; el vicari general de l’Arxidiòcesi de València, Vicente Fontestad. Així com els tècnics que han participat en este projecte i membres de l’equip de l’Oficina de Patrimoni i Delegació Episcopal de Béns i Patrimoni.

El vicepresident ha destacat que els treballs de recuperació de les campanes de Santa Caterina es van iniciar el mes de juliol passat i compten amb el suport de la Vicepresidència Primera. Que ha destinat per a esta primera fase un pressupost d’uns 122.000 euros.

A més de les labors de fosa i restauració, els treballs consistixen en la ubicació d’estes campanes segons la tradició del seu emplaçament original. La qual cosa permet recuperar el toc primitiu de les campanes de Santa Caterina.

Barrera ha expressat el seu agraïment a “tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana. Ja que, gràcies als seus impostos, és possible la recuperació entre tots d’este patrimoni tan emblemàtic per a tota la Comunitat i per a la ciutat de València”.

D’altra banda, ha explicat que, a més d’este projecte de recuperació de les campanes de Santa Caterina. Està previst dur a terme “les obres en la coberta de les capelles i naus laterals de l’església on hi ha alguns problemes d’humitats. Que estan afectant alguns punts concrets a l’interior del temple. La idea és intervindre i a poc a poc anar recuperant el patrimoni cultural valencià”.

Recuperació de les campanes

La campana ‘Santa Caterina’, coneguda com ‘La Gerra’, per la seua forma de gerra invertida. És una peça de nova fosa que ocuparà el buit principal del campanar que està alineat amb el carrer de la Pau. Lloc on inicialment va estar la campana major original fins que va ser fosa en els primers anys del segle XX.

Amb un pes total de tres tones i un diàmetre de 146,5 centímetres. La campana és d’estil anglés, similar a la campana original, amb el jou de fusta d’estil valencià i batall de forja. Disposa, a més, de ferratges per al volteig manual i té un martell de toc electrificat.

Juntament amb la campana major, la torre de Santa Caterina comptarà, a partir d’ara, amb altres cinc campanes més que han sigut restaurades. Són les denominades ‘El Peret’ (també de nova factura, en concret de 2019), ‘Sant Eloi’, ‘Maria de l’Assumpció’, ‘Juliana Clara’ i ‘Jesús, Maria i Josep’.

Este primer conjunt de sis bronzes suposa una part del projecte de recuperació de campanes angleses de la torre de Santa Caterina impulsat per la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans, que atenen el temple des de 1950, l’Arquebisbat de València i l’Associació Cultural ‘Mestres Campaners’. A esta actuació li seguirà una segona fase, amb la restauració de les campanes restants d’esta emblemàtica torre valenciana, l’estudi de viabilitat de la qual començarà prompte.

La instal·lació de les campanes es completarà, a més, amb una mostra en l’accés a l’escala de la torre de Santa Caterina sobre el toc manual de campanes, que té el reconeixement com a patrimoni immaterial de la humanitat per la Unesco des de 2022. Així, d’una manera molt pedagògica, tant els ciutadans com els milers de visitants que accedixen al temple diàriament coneixeran les parts d’una campana, els diferents tipus de timbres i tocs.