Vicente Barrera es reunix amb representants de totes les associacions del sector de les arts escèniques de la Comunitat per a “treballar junts per la cultura”

El vicepresident assenyala que les ajudes de l’IVC al sector augmenten enguany en 200.000 euros als quals cal sumar 100.000 euros d’augment en el Circuit Cultural

Barrera es compromet a publicar les convocatòries “en terminis similars a anys anteriors”

La Conselleria treballarà juntament amb el sector i ajuntaments en el disseny d’un model de Circuit Cultural Valencià “consensuat i dins del marc legal”

El vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera, s’ha reunit en la seu de l’IVC a València amb representants de les 12 associacions representatives del sector de les arts escèniques a la Comunitat Valenciana amb l’objectiu “d’atendre les seues reivindicacions i exposar les mesures previstes per a millorar la seua situació” i “treballar junts per la cultura”.

La reunió ha sigut “al més alt nivell” amb un sector cultural al complet, en una trobada amb la qual s’ha pretés “donar llum als problemes que afecten el sector” i mostrar la “sintonia” de la Conselleria amb les seues necessitats.

“Volem treballar juntament amb el sector, escoltant els seus suggeriments i propostes. Així, en esta trobada ens hem alineat per a continuar tenint una comunicació fluida pel bé de la cultura en general i de les arts escèniques en particular”, ha destacat.

Barrera ha assenyalat que l’actual Consell “ha heretat un deute enorme a causa de la gestió realitzada pel Botànic que ha fet necessari alguns ajustos en els pressupostos. Però a pesar d’esta reducció, des de la Conselleria de Cultura no s’ha fet cap retallada a les línies de suport al sector”.

En este sentit, ha afirmat que este esforç pressupostari “demostra l’interés d’esta Conselleria pel foment d’un sector tan important de la cultura” i ha traslladat un missatge de tranquil·litat al sector assegurant que les arts escèniques “no patiran cap ajust”.

Així mateix, el vicepresident ha mostrat als representants del sector el seu compromís que les convocatòries d’ajudes “no es publicaran més tard del que han eixit en altres anys” i ha explicat que “estan tramitant-se per a publicar-se, a partir del mes d’abril, d’acord amb les bases publicades fins al moment, en terminis molt similars als d’altres exercicis anteriors, tot això amb l’ingent esforç del personal de l’IVC i de la Conselleria”.

A més, ha afegit que enguany “s’introduiran millores, per a simplificar els tràmits administratius i agilitzar, d’esta manera, la seua tramitació, la qual cosa beneficiarà el sector” i ha informat que la voluntat de la Conselleria, de cara al pròxim exercici és que “les convocatòries puguen estar disponibles en el primer trimestre de 2025, perquè el sector puga treballar amb una millor previsió”.

Circuit Cultural Valencià

Respecte al replantejament del Circuit Cultural Valencià que havia sigut criticat pel sector, Barrera ha explicat que es deu “no a una qüestió d’índole política sinó jurídica, a conseqüència d’advertiments reiterats de les Auditories de la Intervenció de la Generalitat en la qual s’indicava les irregularitats produïdes a conseqüència del pagament de factures sense expedient administratiu, fins a xifres pròximes als 2 milions d’euros”.

“En este sentit, com no pot ser d’una altra manera, la Conselleria va iniciar un procés d’escolta activa de les parts afectades per a donar una solució ajustada a dret que recapte el màxim consens, per descomptat des de la màxima transparència, diàleg i sobretot legalitat”, ha afirmat.

“Volem aconseguir un model que suposa la millor fórmula. Per a fer-ho, la Conselleria treballarà juntament amb les associacions i amb els ajuntaments per a buscar la millor solució, sempre que estiga dins de la legalitat”.

Així mateix, ha apuntat que enguany també s’ha incrementat el pressupost per a finançar el Circuit Cultural Valencià, passant dels 2.150.000 euros assignats en 2023 als 2.250.000 euros previstos per a este any 2024.

Dotació de personal

Respecte a la denúncia de falta de personal per a atendre el sector de les arts escèniques, el vicepresident s’ha referit a la “reduïda estructura administrativa heretada dels anteriors gestors que estem pal·liant” encara que, “en qualsevol cas, no està interferint en l’activitat atés que la programació no s’ha vist interrompuda en cap moment”.

Així, ha assenyalat que enguany “s’han incorporat tres tècnics més a la plantilla i s’està tramitant l’arribada d’un altre tècnic més responsable de la gestió d’ajudes a més d’una plaça d’auxiliar i d’altres dos tècnics superiors més per a la gestió de fons europeus. A més, volem contractar personal laboral eventual per a coordinar i fiscalitzar el seguiment de les ajudes”.

Participants en la reunió

En concret, en la trobada han participat representants d’Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), Associació de Distribuïdors Valencians d’Arts Escèniques i Música (ADVAEM), Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana (APCCV), Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV), Associació Valenciana d’Empreses de Dansa (AVED).

També han assistit representants de l’Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors Teatrals (AVEET), Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques (AVETID), Associació de Creadors Valencians d’Arts Esceniques (Comité Escèniques), Associació Valenciana de Professionals de la Cultura (GC), Federació d’Espais Teatrals Independents (FETI), Associació de Professionals de les Arts Escèniques de les Comarques de Castelló (ProArt) i Professionals del Teatre d’Alacant (ProTea).

Per la seua part, el vicepresident ha estat acompanyat per la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Paula Añó; el director general de Cultura, Sergio Arlandis; la directora adjunta d’Arts Escèniques de l’IVC, M. José Hernández Mora; i la subdirectora de la Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport, M. Eugenia Vives.