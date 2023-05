El candidat de CS a l’alcaldia de l’Alzira presenta en l’associació empresarial les seues mesures per a reactivar l’economia

L’alcaldable de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha proposat “facilitar els tràmits per a la creació de noves empreses”. “És un pas fonamental per a atraure inversió, que és un dels nostres principals objectius”, ha explicat.

A més, ha destacat, “és imprescindible donar el vertader i definitiu impuls per a la constitució de l’Entitat i Gestió de Modernització (EGM) dels polígons, així com dotar el pressupost municipal de partides específiques per a invertir en ells”.

D’altra banda, Vidal ha advocat per “una baixada d’impostos, com la bonificació total de la taxa d’ocupació de taules i cadires per a l’hostaleria o reduir el gravamen de tracció mecànica”.

Per al candidat de CS, “aquestes mesures reactivarien l’economia i generarien riquesa i ocupació”. “Unes propostes que els nostres sectors productius en particular i Alzira en general necessiten”, ha assegurat.