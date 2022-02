VII Carrera Never Stop Running, a València

El districte de Camins al Grau acull la carrera popular “Never Stop Running” este diumenge 13 de febrer

Este pròxim diumenge 13 de febrer, València acull la setena edició de la carrera popular “Never Stop Running”, una carrera de 5 km pertanyent al Circuit de Carreres Populars de la ciutat de València i organitzada per la Fundació Esportiva Municipal.

La prova tindrà lloc entre les 09:00 i les 10:20 hores, tot i que el tall de Never Stop Running, des del carrer de Menorca fins al carrer d’Eivissa, per al muntatge de l’eixida i la meta començarà a les 06:00 hores i es mantindrà fins les 11:30 hores aproximadament, degut a la realització de les carreres infantils.

L’itinerari de la carrera és el següent: avinguda de França (a l’altura del carrer 3 d’abril de 1979), plaça d’Europa, carrer del Pare Tomás Montañana, avinguda del Port, via de servici del carrer de J.J. Dómine, tornada per esta mateixa via, avinguda de l’Enginyer Manuel Soto, carrer de Juan Verdeguer, avinguda de les Balears, carrer de Menorca (en contra direcció al trànsit motoritzat) i avinguda de França fins arribar a la meta.

Restriccions a l’estacionament

Estarà prohibit estacionar en ambdós sentits de l’avinguda de França (entre el carrer de Menorca i el carrer d’Eivissa), des del dissabte 12 a les 22:00 hores fins al diumenge 13 a les 12:00 hores.

Afeccions al transport públic

Pel que fa a l’EMT, les persones usuàries poden consultar tota la informació respecte a les afeccions en la secció d’Última Hora de la web, de l’App i en xarxes socials de la pròpia EMT.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià